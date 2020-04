Schul-Demonstration am Rathausplatz: Das fordern Eltern von der Regierung

Mit einer Demonstration in Garching haben Eltern ihrem Ärger Luft gemacht. Sie wollen einen klaren Unterrichtsplan für ihre Kinder.

Garching – Es mag mager ausgesehen haben, als sich am Mittwoch zehn Eltern auf dem Garchinger Rathausplatz für ein verbessertes Bildungsangebot der Schüler während der Schulschließungen einsetzten. Mehr Teilnehmer ließ jedoch die Verfügung des Landratsamtes nicht zu. Dafür waren jedoch die Forderungen umso gewichtiger. Nämlich, dass das Bayerische Kultusministerium, eine Struktur und einen Plan erarbeitet und vorlegt, um den ihr obliegenden Bildungsauftrag zu erfüllen.

„Die Politik zieht sich hier aus der Verantwortung, aber der Bildungsauftrag liegt beim Staat, und den nimmt er momentan nicht wahr“, sagte Jan Maue, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Garchinger Grundschulen, der mit Roger Goetzendorff, Mitglied des Elternbeirats der Grundschule West, die Kundgebung organisiert hatte. Seit sechs Wochen sind die Schulen zu, es wäre also genügend Zeit gewesen, dass sich das Kultusministerium hier Gedanken mache, wie der Unterricht stattfinden soll. Zuhause im Homeschooling, aber auch, wie die Lehrer und Schulen einen digitalen oder virtuellen Unterricht gestalten sollen. „Ich fordere einen Plan, wie die Lerninhalte vernünftig an die Kinder weitergebeben werden. Gerade die jüngeren Kinder brauchen einen strukturierten Tagesablauf“, bekräftige Maue.

„Eine Chance, für die Zukunft besser gerüstet zu sein“

In anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen, mache man sich konkrete Gedanken, etwa wie weit die Tische auseinanderstehen sollen, wie der Reinigungsdienst nicht nur für genügend Desinfektion in den Toiletten, sondern auch virusfreie Handläufe, Tische und Stühle sicherstellen soll. Die Krise zeige deutlich auf, dass vieles verschlafen wurde bei der Einbindung von digitalen Medien in den Unterricht, hier eröffnet sich „eine Chance, zu lernen und für die Zukunft besser gerüstet zu sein“, so Maue.

Er beschränkt sich jedoch nicht nur auf Forderungen, sondern bot auch die Mithilfe der Eltern an. „Viele sind in der IT-Branche, hier ist doch Wissen da, man muss es nur nutzen.“ Vielleicht beginnt die Grundschule am 11. Mai, „aber das ist ja auch nicht sicher“, sagt er. Vorschläge wie eine Verkürzung der Sommerferien oder Samstagsunterricht seien nur ein Flickenteppich und keine Antworten, wo es doch um die Zukunft der Kinder gehe, nicht nur derer in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.

Kundgebung keine Protestaktion gegen die Schule

„Diese Kundgebung ist keine Protestaktion gegen die Schule“, betonte Goetzendorff. Deren Leitung und die Lehrer, „die leisten großartige Hilfe auf Eigeninitiative“, aber man müsse weg von der kurzfristigen Politik und konstruktiv nach vorne schauen. „Unsere Kundgebung ist nicht gegen, sondern für etwas, etwa ein virtuelles Klassenzimmer. Und dafür brauchen vor allem auch die Lehrer Unterstützung“, betonte Goetzendorff. Es könne nicht sein dass Lehrer in Eigeninitiative Lösungen schaffen müssen, das sei toll, jedoch ersetze dies nicht klare Anweisungen durch den Dienstherrn, das Ministerium.

Aber auch die Eltern brauchen ein klares Ziel vor Augen, denn „wir können uns ja nicht für ewig isolieren“ und gerade die Übertrittsschüler der vierten Klassen werden „mangelhaft betreut, Bildungslücken drohen“, sagte Goetzendorff. „Das sind doch dann Langzeitsarbeitslose“, befürchtet die Vierfach-Mutter Steffi Stöhr. Ihre beiden Ältesten machen gerade Abitur und den Realschulabschluss und sind „mit der Schule durch“. Anders sieht es bei ihren beiden Kindern in de siebten sowie dritten Klasse aus. „Die haben ja fast ein halbes Jahr keinen Unterricht“, sagt Stöhr. Für sie bleibe als einzige Option: „Sie müssen das Schuljahr wiederholen.“ Ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen auf die Psyche der Kinder, die akut an dem Mangel an Sozialkontakten leiden würden. „Meinem Kind fehlt es mittlerweile völlig an der Motivation. Wir sind mit dem Homeschooling an einem Punkt, wo es nur noch mit großem Druck vorwärtsgeht.“

Eine weitere Mutter, die anonym bleiben möchte, berichtet von mehrenden Schreiattacken ihres Sohnes, der Schritt für Schritt „vereinsame“, da es ja auch keine Kontakte auf Spielplätzen oder im Sportverein gebe. Gerade Videochats oder Unterricht per Video, wo sich die Kinder untereinander austauschen können, wären für sie hilfreich.

