CSU und Unternehmer für Innovationskreuz: „Wer sich festklebt, bewegt sich nicht mehr“

Die CSU tritt bei ihrem Zukunftskongress als Klimaschützer auf: (v.l.) Landtagskandidat Maximilian Böltl, Staatsminister Florian Herrmann, Bezirksrätin Karin Hobmeier und Bundestagsabgeordneter Florian Hahn. © Gefö

Nur meckern und kleben, bringt nichts. Die CSU hat jetzt beim Zukunftskongress an der TU-Garching deutlich gemacht, worauf es ankommt, wenn man das Klima schützen will.

Garching – Beim CSU-Zukunftskongress an der TU-Garching sollte es laut Einladung um die Entwicklung von Geothermie, Biogas und Brennstoffzellen gehen. Bundestagsabgeordneter Florian Hahn und Staatsminister Florian Hermann nutzten ihre Redezeit allerdings erst einmal für politische Seitenhiebe gegen Klimaaktivisten und die Ampel-Koalition.

Klimaschutz solle nicht mit Protest und Verzicht, sondern mit Innovation und Wissenschaft vorangetrieben werden. So könne nicht nur das Klima geschützt, sondern auch noch viel Geld verdient werden. „Wer sich festklebt, bewegt sich nicht mehr“, sagte Hermann. Auch Florian Hahn ließ keinen Zweifel daran, was Erneuerbare Energien für ihn bedeuten: „Es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern um einen zukunftsträchtigen Wirtschaftszweig.“

Fünf Start-ups stellen Ideen vor

Nach dem offiziellen Teil hatten fünf Start-ups im Rahmen eines „Science Slams“ die Gelegenheit, ihre Ideen für massentaugliche grüne Energie vorzustellen. Von den Unternehmern kamen unisone zwei Kritikpunkte in Richtung Politik: zu viel Bürokratie, zu wenig Geld. Genehmigungsverfahren für Geothermie etwa seien identisch mit denen eines Supermarktparkplatzes. Außerdem sei deutsches Kapital träge, die staatliche Finanzierung zu vorsichtig – nicht so „unternehmerfreundlich“ wie in den USA. Unter den Start-ups waren auch drei Vertreter aus dem Landkreis:

Litricity (Gräfelfing)

Marc Henning Diekmann hat an der TU Elektrotechnik studiert und ist Investor und Mit-Erfinder der Deeptech Power Solution Litricity – einer Technologie, die Speicherung von Strom in Wasser ermöglicht. Er beschreibt die Speicherung von Strom als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Gerade bei Erneuerbaren Energien, wie Wind- oder Solarkraft, liege das größte Problem in der Tatsache, dass überschüssige Energie – etwa Solarenergie aus der Mittagssonne – nicht gespeichert werden könne. „Würden wir den gesamten überschüssigen Strom speichern, könnten wir morgen alle Kohlekraftwerke ausschalten“, sagte Diekmann. Die Litricity-Methode zur Speicherung von Energie würde die Stromversorgung grundsätzlich verändern, da Energie in viel größeren Mengen und schneller gespeichert werden könne – und gut transportierbar sei. Zwischen 70 und 90 Patente habe Litricity bereits angemeldet. Ihr Labor befindet sich in Rosenheim.

Hynergy (Grasbrunn)

Tobias Brunner, Geschäftsführer von Hynergy, nutzte seine Rede zur Verteidigung von Wasserstoff in der Elektromobilität – seine Firma will die grüne Wasserstofftechnologie verbessern. „Ohne Wasserstoff geht’s nicht“, sagte Brunner. Der ehemalige Wasserstoff-Chef von BMW ist laut eigener Aussage Wasserstoff-Bashing gewöhnt. Doch er sieht in der Technologie einen wichtigen Energiepfeiler der Zukunft – auch im Vergleich zu batteriebetriebener E-Mobilität, bei der man eben auch viel Strom braucht – der oft nicht erneuerbar gewonnen werden kann. „Wenn Sie ihr Auto nachts im Winter laden, ist da sicher nicht viel grüner Strom drin.“

Neben Wasserstoff-Mobilität wirbt Brunner für bessere Start-up-Rahmenbedingungen in Bayern und einen ganzheitlichen Blick auf Erneuerbare Energien. Weder Solar, noch Wind noch Wasser sei da besser. „Wenn wir weg wollen von Öl und Gas“, sagte der Ingenieur, „brauchen wir alles.“

SFC-Energy (Brunnthal)

Christian Böhm, Vizepräsident von SFC-Energy, stellte beim Science Slam einen mobilen, emissionsfreien Generator auf Wasserstoffbasis vor. Auf den ersten Blick wirke das nicht bahnbrechend, meinte er. Eine Batterie in ein Auto einzubauen, sei es aber auch nicht, sagte er in Anspielung auf Elon Musks Tesla. „Jede Innovation muss am Ende erfolgreich sein“, sagte Böhm. Die Generatoren seiner Firma machen eine „flexible Wasserstoffbetankung“ möglich und seien somit eine nachhaltige Lösung für kritische Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität – auch ohne Wasserstofftankstellen. Böhm begann seine Karriere selbst an der TU-Garching und ermutigt die Jugend: „Einfach machen!“