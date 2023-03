Deutsch, Mathe, Strömungsmechanik: Gymnasiasten tauchen ins Studium ein

Von: Sabina Brosch

„In dem Alter war ich noch nicht so weit“: Betreuer Andreas Bußmann lobt die TUM-Kolleg-Schüler Justus Reiter und Jakob Theis (v.l.). © sab

Orientierung während des Abis: Garchinger Gymnasiasten tauchen im TUM-Kolleg ins Studium ein

Garching – Die Einen büffeln Bruchrechnen, die Anderen beschäftigen sich mit Genscheren, Strömungsmechanik, manipulieren DNA oder bauen einen Schachcomputer. Es geht um junge Talente, die durch das TUM-Kolleg in Garching gefördert werden.

Justus Reiter und Jakob Theis sind zwei von 15 Garchinger Schülern, die am Kolleg teilnehmen. Dabei handelt es sich um eine Kooperation der Technischen Universität München (TUM) sowie dem Otto-von Taube-Gymnasium in Gauting und dem Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Garching. Die 15 Garchinger Schüler werden als eigener Zug zum Abitur geführt, ihr Unterricht ist auf das Programm der TUM abgestimmt. Allen gemein ist, dass sie sich durch gute Noten auszeichnen, aber auch eine Leidenschaft für Naturwissenschaften mitbringen. Wie die beiden 17-jährigen Reiter und Theis.

Bewerber kommen sogar aus Singapur

Die Schüler hatten in der elften Klasse an vier Tagen Unterricht in Garching, einen Tag verbrachten sie an der Uni. Dort konnten sie die Fakultäten kennenlernen, „eine Möglichkeit, dass Schüler in das Studium und verschiedene Studiengänge reinschnuppern“, erklärt WHG-Rektor Armin Eifertinger. Seit acht Jahren ist seine Schule Teil des TUM-Kollegs, „mit Gauting sind wir die einzigen beiden Gymnasien in Bayern“.

Um teilzunehmen, müssen die Bewerber, die „bis aus Singapur kommen“, so Eifertinger, ein Auswahlverfahren durchlaufen. Die Schüler bewerben sich mit Lebenslauf, persönlichem Motivationsschreiben und Zeugnissen. Dann müssen sie in einem Gespräch begründen, warum sie die Richtigen sind, warum sie für Mathe, Physik oder Chemie brennen und warum sie Lust haben, sich mit aller Anstrengung in so ein Programm zu begeben. Ein Jahr lang sind die Schüler an verschiedenen Fakultäten und lernen dort den Lehrbetrieb und die Forschungsmethoden kennen. Dann vertiefen sie sich in einem Fach, je nach ihrem Interesse und dürfen ein Forschungsprojekt durchführen.

„In seinem Alter war ich auf jeden Fall noch nicht so weit.“

Justus Reiters Begeisterung galt der Strömungsmechanik an der TUM School of Engineering and Design. „Es ging um Grundlagenforschung“ sagt er. Sein Betreuer, Andreas Bußmann (28), ist begeistert vom Nachwuchs. „Es ist erstaunlich, was Justus bereits für ein Wissen mitgebracht hat. Er hat aber auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe, denn natürlich ist es für Schüler schwierig zu folgen“, sagt Bußmann und ergänzt: „In seinem Alter war ich auf jeden Fall noch nicht so weit.“

Jakob Theis war an der Fakultät für Biochemie am Helmholtz Zentrum. „Es ging um Grundlagen für die Genforschung, Spezifizierung von Zellen, DNA-Manipulation“, berichtet er, als wäre es das Normalste auf der Welt für einen 17-Jährigen, sich mit Gentechnik zu beschäftigen. Was für ihn wahrscheinlich auch zutrifft, schließlich hat Papa Fabian Theis – Mathematiker, Physiker und Informatiker – 2022 den renommiertesten Forschungspreis, den Gottfried Wilhelm Leibniz Preis, erhalten. Er erforscht mithilfe künstlicher Intelligenz die Funktionsweise von Zellen.

Fester Bestandteil des TUM-Kollegs ist ein mehrwöchiges Praktikum im Ausland, von Juli bis August war Reiter in Melbourne und widmete sich der Quantenforschung, Jakob Theis war in New York an einem Start-up für Genetikforschung. Er wird gleich nach dem Abitur ins Studium starrten. „Biochemie, was sonst!“

