Die Garchingerin Renata DePauli (55) kreiert virtuelle Sphären für die Modebranche

Von: Sabina Brosch

Beim Shopping im Metaverse kann der Avatar alles anprobieren, was das Herz begehrt. Schnell und unkompliziert. Die Maße sind dieselben wie in der Realität. © DePauli

Eine ganz neue Tür wird mit dem Metaverse aufgestoßen, und Renata DePauli gehört zu denjenigen, die solche virtuellen Welten kreiert. Darin spielen Avatare die Hauptrolle.

Garching – Metaverse ist eine neuartige virtuelle Welt: interaktiver, dreidimensionaler und erlebbarer als das heutige Internet mit Avataren, virtuellen Gütern, Blockchain und NFTs. Für viele eine undurchschaubare neue Welt, nur ein Bruchteil der Menschen weiß, was dahinter steckt. Voll im Thema Metaverse hingegen ist die DePauli AG in Garching, die einen vollständig virtuellen Mode-Einkauf ermöglicht und abwickelt.

Renata DePauli (55) kreiert virtuelle Welten. Sie entwickelt seit vielen Jahren IT-Lösungen für den Betrieb von Online-Shops, Backend und Zahlungssystemen. DePauli arbeitete nach dem Studium als Betriebswirtin und fand, „die Männer könnten sich besser kleiden.“ Die Idee, gute und schöne Männermode zu verkaufen war geboren, „die Herstellung eines Katalogs war schlichtweg zu teuer.“ Der erste deutsche, von ihr geschaffene Mode-Onlineshop „herrenausstatter.de“ die Konsequenz. Es folgten Shops für Golfer und Damenmode, das Angebot umfasst mittlerweile über 200 international bekannte Marken.

Vertriebssoftware für andere Modeunternehmen

Von Beginn an entwickelte DePauli digitale Vertriebssoftware für andere Modeunternehmen, wie etwa Strellson, Alberto, Bugatti oder Olymp. Anfang dieses Jahres machte síe mit herrenausstatter.de mit dem eigens entwickelten Transaktions- und Bezahlungssystem „QS-Pay“ den Schritt ins Metaverse. „Meta.herrenausstatter.de“ ermöglicht es, mit einem Avatar das virtuelle 3D-Kaufhaus zu betreten und nach der passenden Bekleidung zu suchen, sie zu kaufen und zu bezahlen. Noch wird das Produkt physisch nach Hause geliefert, aber man kann es bald auch digital erwerben und damit etwa seine digitale Figur, sprich den Avatar, einkleiden. Der kann dann auch plattformübergreifend agieren.

„Einkaufen im Metaversum“

„Einkaufen im Metaversum“ ist eine Vorstellung, die vielen Kunden und auch Händlern unbekannt sein dürfte. Online-Handel und online Einkauf ist mittlerweile ein akzeptiertes Geschäftsmodell. Der Kunde informiert sich nicht mehr in einem Geschäft, sondern anhand von Beschreibungen und ins Internet gestellten Fotos. Es ist eine Verknüpfung zwischen realer und digitaler Welt. Der Kunde kreiert einen Avatar und schickt diesen auf die Erlebnis- oder Einkaufsreise. Die gewünschte Brille, die Sneakers oder das Shirt sind virtuell, können vom Avatar anprobiert werden und bezahlt wird bei DePaulis Shops mit realem Geld, bei anderen jedoch auch mit einer Kryptowährung.

Gamer-Markt als Vorläufer

Das Agieren mit Avataren ist im Gamer-Markt bekannt, das beste Beispiel dafür sind Computer- oder Videospiele, in denen schon man mit einer fiktiv erschaffenen Spielfigur fiktive Welten erkunden und mit anderen Spielern interagieren kann. Der ein oder andere mag sich auan „Second Life“ erinnern, die Ur-Version des Metaverse aus den frühen 2000er Jahren. Einfach erklärt ist das Metaverse ein Spiegel der Realität. In der virtuellen Welt gibt es Menschen, Tiere, Natur, Häuser. Man erschafft sich ein Avatar-Ich, der in dieser virtuellen Welt lebt, der dort einkauft, in Urlaub fährt, mit anderen Avataren kommuniziert. Nun dehnt sich Metaverse auf weitere Bereiche aus, man kann etwa an virtuellen Konzerten teilnehmen oder auch einkaufen.

Werbe- und Verkaufsfläche

Neben den Privatperson-Avataren gibt es auch gewerblich orientierte Avatare. Firmen etwa, die dort etwas verkaufen wollen und die virtuelle Welt als Werbe- und Verkaufsfläche nutzen. „Wir tasten uns spielerisch an das Thema Metaverse-Shopping heran, um technisch zu reifen und als die Ersten am Markt zu agieren“, so DePauli. Sie sieht im Metaverse eine natürliche Weiterentwicklung des Online-Handels, „der wahrscheinlich erst in rund fünf Jahren erst richtig zum Tragen kommt.“ Die virtuellen Läden sind rund um die Uhr geöffnet, mit wenigen Klicks kann der Avatar neueste Designerware, etwa von Ralph Lauren, zwischen drei bis fünf Dollar eingekleidet werden. Bis der normale Handel damit Geld verdient, „braucht es mit Sicherheit noch Zeit“, so DePauli. Auch sieht sie die Zukunft des Einzelhandels nicht zwingend im neuen Metaverse. „Das Thema ist schwer zu greifen und wird noch lange den großen Marken vorbehalten bleiben.“