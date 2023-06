Die optimale Route: Spatenstich für Radschnellweg von München nach Garching

Von: Andreas Sachse

Unterstützen das Projekt: (v.l.) Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck, Landrat Christoph Göbel, Baudirektor im Staatlichen Bauamt Freising, Christian Mattmann, der Abteilungsleiter Vernetzte Mobilität und ÖPNV im Bayerischen Verkehrsministerium, Josef Rott, und Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann. © Gerald Förtsch

Die Arbeiten am Radschnellweg von München nach Garching sind gestern mit dem Spatenstich am Schleißheimer Kanal eingeläutet worden.

Garching – Als Dieter Gruchmann im Mai 2014 in Garching zum Bürgermeister gewählt wurde, hätte er sich kaum vorstellen können, auf diesen Moment neun Jahre warten zu müssen. Die Zeremonie galt dem ersten Teilstück der Verbindung, für die der Landkreis München zuständig ist. Tatsächlich ist reichlich Wasser den Schleißheimer Kanal hinab geplätschert, bis es endlich so weit war. „Da war mehr Vorlauf“, als Landrat Christoph Göbel (CSU) erwartet hätte. Die optimale Route auszutüfteln habe einiges an Mühen gekostet. Als um so wichtiger empfindet es Göbel, dass der Radschnellweg im Münchner Norden Gestalt anzunehmen beginne. Diese Region mit ihren vielen Arbeitsplätzen habe ein enormes Potenzial, Berufstätige fürs Fahrrad zu begeistern: „Dafür müssen wir die nötige Infrastruktur liefern“.

Sternförmige Strecke nach München auf 14 Wegen

Als Gruchmann vor neun Jahren ins Garchinger Rathaus wechselte, stand fest, dass der Radschnellweg Pilotfunktion übernehmen solle. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München präsentierte wenig später ein Konzept mit 14 Radwegen, die von München aus sternförmig ins Umland führen. 23 Kilometer sind es vom Stachus bis Garching. Die Landeshauptstadt hat mit den Arbeiten begonnen. Irgendwann will man sich in der Mitte treffen.

Bundeswehr will Grundstück nicht hergeben

Auf Höhe B13 allerdings weigert sich die Bundeswehr, die nötigen Flächen zu veräußern. „Denen steckt es wohl in deren Genen, kein Stück Land frei zu geben“, meinte der zuständige Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium, Josef Rott. Dem Konzept der Radschnellwege misst man im Verkehrsministerium hohe Bedeutung zu. In Kommunen wie Garching, die vorbildlich um den Ausbau solcher Verbindungen bemüht seien, könnten Radschnellwege zu einer festen Alternative werden. Was den weiteren Ausbau des Radwegenetzes betrifft, setzt Rott auf Analogien: Wie weiland 1817, als explodierende Haferpreise die Leute vom Pferd aufs just erfundene Laufrad umsteigen ließen, könnten hohe Spritpreise den Leuten das Autofahren vergällen. Das Rad jedenfalls sei sowohl im Unterhalt, was die Fitness betrifft als auch im Hinblick auf die Ökologie ein unschlagbar gutes Fortbewegungsmittel.

Endpunkt ist der Garchinger Campus

Das gestern eingeweihte Teilstück reicht von der B13 bis zur U-Bahn Hochbrück, die bis Ende des Jahres für 2,5 Millionen Euro erreicht sein soll. Endpunkt ist irgendwann der Garchinger Campus. Ein Abzweig soll später noch bis Unterschleißheim reichen.

Wann es aber so weit ist, war für den ebenfalls anwesenden Bürgermeister Christoph Böck (SPD) trotz nachdrücklichen Insistierens nicht in Erfahrung zu bringen. Bürgermeister Gruchmann äußerte Verständnis für den Kummer des Unterschleißheimer Amtskollegen. Mit München, dem Kreis und dem Staatlichen Bauamt Freising stünden für den Radschnellweg gleich drei Baulastträger in der Verantwortung. Allein in München würde für jedes Teilstück der neun Kilometer lange Strecke ein Bezirksausschuss zurate gezogen. Für den gestern eingeläuteten Abschnitt zumindest hätten sich die Stadt Garching, der Kreis und der Freistaat in einer „guten Partnerschaft“ vereint. „Wir sind bayernweit das erste Teilstück, das ausgebaut wird.“