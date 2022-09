Diese Menschen sind der „Kitt der Gesellschaft“: Auszeichnung für Ehrenamtliche

Von: Andreas Sachse

Teilen

Bei dieser Feierstunde stehen sie im Vordergrund: Alle geehrten Ehrenamtlichen im sozialen Bereich. © Dieter Michalek

14 Landkreisbürger und vier bürgerschaftliche Institutionen sind jetzt in Garching für soziales Engagement ausgezeichnet worden.

Landkreis – Sie unterstützen Senioren und Behinderte, sind in der Nachbarschaftshilfe engagiert und in Hospizvereinen. Sie sind der „Kitt der Gesellschaft“, wie Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einer Feierstunde für Ehrenamtliche bemerkte. 14 Landkreisbürger und vier bürgerschaftliche Institutionen sind in Garching für soziales Engagement ausgezeichnet worden.

Dass zu den Herrschaften, die die Ehrennadel des Landkreises in Gold in Empfang nahmen, eine Garchingerin und der Behindertenbeirat zählen, nahm Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) nicht ohne Stolz zur Kenntnis. Erst im Juli durfte er den Ehrenamtspreis der Stadt an neun Bürger und an Wissenschaftler aus den Forschungsinstituten („Garchinger Gespräche“) überreichen.

Ohne Ehrenamt funktioniert die Gesellschaft nicht

„Das Ehrenamt ist immens wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft“, sagte Gruchmann im Bürgerhaus: „Es macht vieles nicht nur besser, sondern überhaupt erst möglich.“ Mit über 80 Vereinen, 15 davon im sozialen Sektor tätig, zeichne sich die Stadt durch überdurchschnittlich vielfältiges Ehrenamt aus, stellte Gruchmann fest. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Schon zum Jahreswechsel sollen Werte wie Nächstenliebe im neuen Familienzentrum eine Heimat finden. „Wir sind im Plan“, berichtete Bürgermeister Gruchmann. Die Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim leiste hervorragende Arbeit. Familienzentrum und Volkshochschule richten sich gemeinsam in dem neuen sozialen und kulturellen Herz der Stadt in der Telschowstraße ein, in dem Gruchmann „soziale Kompetenz gebündelt“ sieht.

Vom Schulweghelfer bis zum Seniorencafé

Während der Feierstunde in Garching stellte sich das Ehrenamt in fast allen Bereichen der Humanität vor. Die vom Landkreis mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichneten Damen und Herren setzen sich seit Jahren für ihre Mitmenschen ein, als Schulweghelfer, auf Kinderfesten und in der Hausaufgabenhilfe, im Seniorencafé und in der Gesundheitsprävention. In der Breite des ehrenamtlichen Engagements erkennt Landrat Göbel den Beleg gelebter Solidargemeinschaft: „Uns ist es wichtig, Dank auszusprechen.“ Dankbar ist Göbel auch dafür, Ehrennadel und Urkunde Auge in Auge überreichen zu können. Wegen Corona sei das lange Zeit nicht möglich gewesen. „Was täten wir ohne die, die in der Nachbarschaftshilfe auf den Nächsten schauen, die wertvolle Dienste in der Hospizarbeit leisten, wenn andere Menschen Berührungsängste plagen?“, fragte Göbel in die Runde: In Familien, wo beide Eltern berufstätig seien, für Senioren und Behinderte? Die Antwort fand der Landrat selbst: „Das sind die täglichen Bausteine, die Gesellschaft erst ausmachen.“

Diese Landkreis-Bürger wurden geehrt

Klaus Schmalisch engagiert sich seit zwölf Jahren im Verein für Heimatpflege Baierbrunn. Am Herzen liegt ihm, einen Geschichtspfad anzulegen. 2018 begann er, an geschichtsträchtigen Orten Info-Tafeln anzubringen.

Dr. med. Elisabeth Oehlen ist seit elf Jahren in Höhenkirchen-Siegertsbrunn engagiert. In der Hausaufgabenhilfe der Sigoho-Marchwart-Schule, im Caritas-Helferkreis und Arbeitskreis Asyl. Im Leonhardi-Ensemble unterstützt sie Kinder und Jugendliche.

Kurt Stiegler übernimmt Fahrdienste für die Nachbarschaftshilfe Pullach. Für Senioren setzt er sich mit besonderer Energie ein. Seine Monats- und Wocheneinkäufe sind legendär. Kinder und Erwachsene wenden sich mit ihren Problemen an ihn.

Monika Stiegler beteiligt sich am Fahrdienst der Nachbarschaftshilfe Pullach. Dank ihrer Kompetenz am PC übernahm sie peu a peu Schrift und Kasse. Sie betreut Flüchtlinge, hilft, den Kontakt zur französischen Partnerstadt aufrecht zu halten.



Dr. Michael Mrva war Mitinitiator des Mentoringprojekts „Coaching für Jugendliche“ des Mehrgenerationenhauses in Taufkirchen. In der Nachbarschaftshilfe startete er zudem als Kursleiter Qi-Gong ein Präventionsangebot für Senioren. Als zweiter Vorsitzender half er Projekte wie die Tagesbetreuung für ältere Menschen mit Demenz und einen Familienstützpunkt zu realisieren.

Ingeborg Schröder unterstützt den Taufkirchner Seniorenbeauftragten, gehört dem Seniorenbeirat an, ist Leiterin einer Angehörigengruppe von Suchtkranken und wird als „gute Seele“ des Seniorencafés geschätzt.

Andrea Hegering ist seit 1987 in verschiedenen Garchinger Vereinen und Organisationen tätig. Viel Herzblut fließt in die katholischen Kirchengemeinde St. Severin.

Mit Empathie steht Raiza Adam-Schlundt Senioren zur Seite. Sie gehört der NBH Kirchheim an, begleitet Senioren zu Ärzten, packt im Haushalt zu. Sie setzt sich für die Flüchtlingshilfe ein, unterstützt die Kinderbetreuung in Kabul, Afghanistan.

Waltraud Aßbeck fing in Kirchheim als Vorleserin bei den Lesefüchsen an, war Schulweghelferin. Seit 2015 engagiert sie sich im Hospizverein.

Als Schulweghelferin sorgte Ilse Pirzer in Kirchheim dafür, das Kinder unbeschadet ihren Weg fanden. Seit 12 Jahren engagiert sie sich im Hospizverein. Sie initiierte Vorträge zum Thema „Kinder und Themenkreis Abschied, Tod und Trauer“.

Siegfried Rudi engagiert sich in der Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus in Unterföhring, wo er mit Kursen „Sicher im Internet surfen“ vor 14 Jahren begann. Sein PC-Stammtisch macht alte Leute fit fürs Internet. Es ist ihm wichtig, dass Senioren soziale Kontakte pflegen können, selbst wenn sie das Haus nicht mehr verlassen.

In der Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus in Unterföhring ist auch Rudolf Strauch daran gelegen, alten Leuten Kenntnisse in sicherem Surfen und digitaler Fotografie zu vermitteln. Er übernahm die Leitung des PC-Stammtisches, nahm die Fortgeschrittenen unter seine Fittiche. Internet, Powerpoint und Smartphone sind typische Themen.

Hannelore Emontz-Meister ist Urgestein unter den Unterschleißheimer Beiräten, war 1996 erste Behindertenbeauftragte. In der Stadt sorgt sie sich um Barrierefreiheit. Mit ihrem Einsatz trug sie einen unverzichtbaren Teil zum Stadtbild bei.

Stefanie Kraus aus Unterschleißheim findet, dass Kinder Kinder bleiben sollen. Heimkinder in Tschernobyl unterstützt sie als Paketpatin, half die Aktion „Mütter gegen Atomkraft“ zu organisieren. Jedes Jahr spornt sie Menschen an, Geschenke zu sammeln und zu versenden.