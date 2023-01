Ein Rekordhaushalt mit Spielräumen

Von: Sabina Brosch

Zu den Projekten 2023 gehört die gut eine Million Euro teure Sanierung des Stadions am See. Feuerwache und Grundschule stehen auf der Agenda © Archiv sab

Die Stadt Garching kalkuliert 2023 mit 133 Millionen Euro in ihrem Haushalt – Personalmangel im Rathaus könnte zum Hemmschuh werden.

Garching – Für das Jahr 2023 sind im Haushalt der Stadt Garching rund 133 Millionen Euro eingeplant. Die Stadt muss also nicht pedantisch bei den Investitionen sein. Der hemmende Faktor bei den Vorhaben könnte der Personalmangel sein.

In der Summe des Gesamthaushaltes können im Laufe des Jahres noch zwei weitere dicke Posten hinzukommen, der Erlös aus dem U-Bahn-Verkauf und Grundstücksverkäufe der Kommunikationszone. Durch den U-Bahn-Verkauf erwartet Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) einen weiteren Geldsegen im Herbst, dann können „unter Umständen auch noch weitere über das Jahr entstandene Begehrlichkeiten erfüllt werden“.

Auch ohne diesen Geldsegen hat die Gemeinde dennoch gut 20 Millionen mehr als noch im Vorjahr in der Finanzplanung, die Kämmerer Sascha Rothaus präsentierte. „Wir haben ein Plus an Gewerbesteuereinnahmen auf 48 Millionen Euro“, sagte Rothaus.

Deutlich mehr, als er erwartet hatte, aber auch Geld, das Garching angesichts der großen Investitionen im laufenden Jahr braucht: Für den Bau der neuen Feuerwache (8 Mio. Euro), Erweiterung der Grundschule West und Anbau der Mittelschule (8,1 Mio. Euro), der Umbau des Römerhofs (880 000 Euro), die Sanierung des Stadions am See mit Flutlicht und Laufbahnen (1,05 Mio. Euro). Hinzu kommt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,25 Mio. Euro), barrierefreie Bushaltestellen (240 000 Euro) sowie Straßensanierungen (3,71 Mio. Euro) auf dem Mühlfeldweg sowie der Dieselstraße Ost. In den beiden neuen Baugebieten, der Kommunikationszone und am Schleißheimer Kanal, summieren sich Erschließungskosten und Baunebenkosten sowie die Aufwertung der Ausgleichsflächen auf 2,7 Millionen Euro.

5,8 Millionen Euro weniger beim Hochbau der neuen Feuerwache und 600 000 Euro weniger für die Sanierung der Straße zum Echinger See bedeuten, dass Rothaus 6,5 Millionen Euro weniger aus den Rücklagen entnehmen muss. Dennoch schmelzen diese von 38 auf 18 Millionen Euro. Angesichts der Finanzplanung bis 2026 kann laut dem Kämmerer die Rücklage einen bedenklichen Tiefstand erreichen.

Belastend seien auch die steigende Kreisumlage, der Unterhalt der städtischen Gebäude, die derzeitige Energiekrise, deren Entwicklung und Auswirkung nicht absehbar sei. Daher müssen neue Einnahmequellen erschlossen werden, alternativ die stetig wachsenden freiwilligen Leistungen, aber auch bereits geplante Bauprojekte hinterfragt werden.

„Wir müssen uns über die Grundstückspolitik Gedanken machen“, gab Florian Baierl (UG) zu Bedenken. Er müsse die Euphorie angesichts der Planungen der kommenden Jahre dämpfen, „dann sind unsere Rücklagen nämlich komplett abgebaut“.

Gruchmann sieht den Haushalt als „Rekordhaushalt mit Spielräumen“, allerdings sei zweifelhaft, ob alles realisiert werden könne, man müsse Prioritäten definieren. Denn ein Hemmschuh könnte das Personal werden. Im Bauamt gebe es zwei Freistellungen wegen Schwangerschaften, eine Tiefbau-Stelle wurde bereits mehrfach ausgeschrieben, ein Mitarbeiter im Bauunterhalt wird seit einem Jahr gesucht. „In Summe gehen wir jedoch optimistisch ran“, so Gruchmann.