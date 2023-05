Einbruchsserie von Garching bis Schleißheim - Polizei sucht Zeugen

Gewerbegebiete abgegrast

Von Günter Hiel

Besteht ein Zusammenhang zwischen fünf Einbrüchen in Gewerbeobjekte von Garching bis Unterschleißheim? Dem geht die Kripo nach und sucht Zeugen.

Garching - Im Zeitraum von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in fünf Fällen gewaltsam Zutritt in Betriebs- und Büroräume verschiedener Firmen verschafft. Dort haben die Einbrecher jeweils entweder Tresore, Schränke oder Geldkassetten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Sie entkamen unerkannt.

Sachschaden höher als die Beute

Die Tatbeute betrug jeweils etwa einige Hundert Euro. Der Sachschaden an Zäunen und Türen in Höhe von einigen Tausend Euro ist höher als die Beute. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden, meldet die Polizei.

Erster Fall in Unterschleißheim im Gewerbegebiet im Bereich Kreuzstraße

Der erste Fall der möglichen Einbruchsserie war im Zeitraum zwischen Montag, 8.. Mai, 10 Uhr, bis Mittwoch, 17. Mai, 15 Uhr in Unterschleißheim im Gewerbegebiet im Bereich Kreuzstraße. Im zweiten Fall lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Montag, 15. Mai, 17 Uhr, bis Dienstag, 16. Mai, 7 Uhr in Oberschleißheim im Gewerbegebiet an der Hicklstraße. Dort brachen die Täter in eine Werkstatthalle und einen Bürocontainer ein, knackten einen leeren Tresor undd erbeuteten aaus einer Geldkassette mehrere Hundert Euro.

Allein drei Fälle in Garching/Dirnismaning

Weitere drei Fälle, die ins selbe Bild passen, hat die Polizei in Garching registriert: von Mittwoch, 17. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr im Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße, Sudetendeutschestraße; Donnerstagnacht, 18. Mai, 0.29 Uhr bis 2.20 Uhr, Bereich Münchener Straße im Ortsteil Dirnismaning; und von Freitag, 19. Mai, 7 Uhr, bis Samstag, 20. Mai, 7 Uhr, ebenfalls im Bereich Münchener Straße in Dirnismaning.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den verschiedenen Gewerbegebieten von Oberschleißheeim über Unterschleißheim bis Garching/Dirnismaning etwas beobachtet, was im Zusammenhang mit diesen Einbrüchen stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, können sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. gü