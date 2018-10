Einzigartiger Name für Garchinger Kaserne 

Die Garchinger Kaserne bekommt einen Namen - und was für einen. Mit ihm zollt die Bundeswehr Widerstandskämpfern gegen die Nazis Respekt. Auf bundesweit einzigartige Weise.

Garching – Die Kaserne in Hochbrück wird nach Christoph Probst benannt. Die Zustimmung der Familie des NS-Widerstandskämpfers vorausgesetzt, soll die bislang namenlose Bundeswehr-Kaserne an der Ingolstädterstraße 102 am 6. November 2019, pünktlich zum 100. Geburtstag von Probst, nach dem Mitglied der Weißen Rose benannt werden, der mit 23 Jahren von den Naszis hingerichtet wurde.

Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) freute sich riesig, als ihn im Juli die Anfrage des Kommandanten der Kaserne für eine Namensänderung erreichte. Bislang läuft die Kaserne unter der Bezeichnung „militärische Liegenschaft Garching-Hochbrück“. Dass sich Soldaten und Beschäftigte der Kaserne gerade für Probst entschieden, findet der Bürgermeister toll: „Ich bin Feuer und Flamme.“

Nichts „Martialisches“

+ Ein Bodendenkmal an der LMU MÜnchen zeigt Christoph Probst. © Roland Lory

Die Bundeswehr wollte ihre Liegenschaft eigentlich in „Feldwebel beziehungsweise Sanitätsfeldwebel Christoph Probst“ umbenennen. Der NS-Widerstandskämpfer diente im Zweiten Weltkrieg als Sanitätsfeldwebel. Dieser Anregung war die Stadt ursprünglich gefolgt, bis der noch lebende Sohn von Probst Bedenken wegen des militärischen Dienstgrads äußerte. Vincent Probst erschien dieser zu „martialisch“. Der Stadtrat beschloss daraufhin, es bei „Christoph Probst“ zu belassen. „Ob mit oder ohne Dienstgrad“, sagte Gruchmann, „mir persönlich ist wichtig, dass an ein Mitglied der Weiße Rose erinnert wird.“

Bundesweit einzigartig

Zum ersten Mal überhaupt werde eine Kaserne der Bundeswehr nach einem Mitglied der Widerstandsgruppe um Hans und Sophie Scholl benannt. In der Bundeswehr gibt es zwar die Tradition, NS-Widerstandskämpfer zu ehren – doch bislang nur jene aus den eigenen Reihen. Ein Beispiel ist der Wehrmachtsoffizier und gescheiterte Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Ausgerechnet die Hochbrücker Kaserne nach Probst zu benennen, liegt nahe: An der Ingolstädterstr. 102 sind unter anderem das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr München und eine Außenstelle des Bundeswehrkrankenhauses Ulm untergebracht. Probst war aber nicht nur Sanitätsfeldwebel. Ausbildung und Wehrdienst absolvierte er in Oberschleißheim. Als Widerstandsgruppe war die Weiße Rose außerdem ganz in der Nähe, in München, tätig. SPD-Fraktionsvorsitzendem Joachim Krause gefällt zudem die Vorstellung, „jungen Soldaten zu zeigen, dass einer von Euch Charakter bewiesen hat“.