Festival „DAHOAM“ zeigt, was den Landkreis München ausmacht

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Schleißheimer Schlosspfeiffer sind auch dabei (Archivbild). © Robert Brouczek

Der Landkreis München präsentiert sich mit vielen Ausstellern und einem prallen Bühnenprogramm beim ersten „DAHOAM im Landkreis München“.

Landkreis - Was macht den Landkreis München aus? Lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Rainer Klier, Kulturreferent des Landkreises München, versucht den eigenen Charakter des Landkreises mit einer Art Festival darzustellen: „DAHOAM im Landkreis München“, am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 18 Uhr im Innenhof des Landratsamts am Mariahilfplatz 17 in München.

Kulturreferent Rainer Klier hat die neue Veranstaltungsreihe initiiert

Kulturreferent Rainer Klier hat die neue Veranstaltungsreihe initiiert und organisiert. „Der Landkreis München hat vieles zu bieten, ob kulturell, kulinarisch, die Vereinslandschaft, hier ansässige Unternehmen und anderes mehr“, wird er in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt zitiert. „DAHOAM soll eine Plattform werden, auf der sich lokale Aussteller, Brauchtum und Kultur zeigen und auch untereinander vernetzen können.“

Im Innenhof des Landratsamts München gibt es beim DAHOAM vieles zu erleben

Im Innenhof des Landratsamts München gibt es beim DAHOAM vieles zu erleben: Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Kunsthandwerk, regionale Produkte, Technologie, Freizeit, Tourismus und viele mehr präsentieren sich auf einem bunten Markt, der zum Schlendern einlädt. Ziel der Veranstaltung ist es, Interessierten Land und Leute, Kultur, Traditionen, Produkte aus der Region, landes- und landkreistypische Veranstaltungen und Bräuche näherzubringen.

Auch kulinarisch ist einiges geboten

Auch kulinarisch ist einiges geboten: Im Biergarten unter den schattigen Bäumen im Innenhof des Landratsamts können die Besucher bayerische Schmankerl genießen. Außerdem bietet DAHOAM Einblicke in Vereine, Unternehmen und Institutionen aus dem gesamten Landkreis sowie ein buntes Bühnenprogramm für Groß und Klein.

Zahlreiche Aussteller

Zahlreiche Aussteller beteiligen sich: Lokale Erzeugnisse, wie Kaffee, Spirituosen, Chutneys oder Hofladenprodukte gibt es ebenso zu entdecken wie traditionelle Trachten, Keramik, Kinderbücher über einzelne Landkreisgemeinden, Infostände zu Sehenswürdigkeiten, Vereine und vieles mehr. Die komplette Ausstellerliste gibt es unter www.landkreis-muenchen.de/dahoam. „Ich freue mich auf zahlreiche Besucher aus der gesamten Region, um zusammen mit den Ausstellern und Vereinen zeigen zu können, was den Landkreis München ausmacht“, sagt Rainer Klier.

Großes Bühnenprogramm - der Ablaufplan

11 Uhr: Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

11.05 Uhr: Begrüßung durch Landrat Christoph Göbel.

11.15 Uhr: Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

11.50 Uhr: Vorstellung Heideflächenverein Münchner Norden.

12 Uhr: Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

12.50 Uhr: Tourismusverein Schleißheim stellt sich vor.

13 Uhr: Schleißheimer Schloßpfeiffer.

13.50 Uhr: Jazz Art & Dance – Tanzshowgruppe TSV Schleißheim.

14 Uhr: Familienmusik Kätzlmeier (Unterhaching) und Maxi Zellner, Plattlergruppe des Trachtenvereines d’Hachingtaler Unterhaching.

14.50 Uhr: Präsentation der Ascaim Destillerie.

15 Uhr: Familienmusik Kätzlmeier und Maxi Zellner, Plattlergruppe.

15.50 Uhr: Einblicke in die Kreisheimatpflege des Landkreises München.

16 Uhr: Ensemble Schulz-Pürner, Alphornbläser und Goasslschnalzer des Trachtenvereins Stamm Ismaning.

16.50 Uhr: Vorstellung der Aktion Zukunft+

17 Uhr: Ensemble Schulz-Pürner, Alphornbläser und Goasslschnalzer Trachtenverein Stamm.