Fraunhofer-Gesellschaft in Garching: Spatenstich für eine neue Phase der Künstlichen Intelligenz

Von: Max Wochinger

Forschung auf über 5200 Quadratmetern: Ein Entwurf zeigt, wie das Institutsgebäude später aussehen soll. © Gerald Förtsch

Die Fraunhofer-Gesellschaft in Garching bekommt ein neues Institutsgebäude für Kognitive Systeme. Es geht um selbst fahrende Autos und medizinischen Prognosen.

Garching – So fein wie am Strand in Kalifornien ist der Spatenstich-Sand nicht. Auch die Surfer Boys von San Francisco fehlen hier am Forschungscampus in Garching. Trotzdem predigt Ministerpräsident Söder einmal mehr den Vergleich: „Bayern ist das Kalifornien von Deutschland.“

Nicht nur die sommerlichen Temperaturen stehen beim Spatenstich am Mittwoch im Zeichen des Silicon Valley: Die renommierte Fraunhofer-Gesellschaft baut am Forschungscampus ein neues Institutsgebäude für Kognitive Systeme. Der Digitalisierung soll hier ein Katalysator verpasst werden.

Die Sicherheit steht bei AI im Fokus

Alles dreht sich im Institut um Kognitive Systeme, Safe Intelligence oder AI. Hinter den Begriffen steckt ein ernstes Thema: die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz. Solche Systeme, wie sie etwa beim autonomen Fahren zum Einsatz kommen, müssen vertrauenswürdig und beherrschbar sein. Darum geht es hier am Institut; nicht ganz wissenschaftlich, aber grob gesagt.

Die Wissenschaftler entwickeln Methoden, um die Systeme nachvollziehbarer zu machen, sie arbeiten an stringenten Sicherheitsnachweisen, so das Fraunhofer-Institut. Es werden Lösungen gesucht, die Systeme widerstandsfähiger machen – selbst in dynamischen Situationen. Ein Beispiel dafür ist das spontane Bilden einer Rettungsgasse auf der Autobahn: Dabei müssen autonom fahrende Autos durchgezogene Linien überfahren, was sie im Regelfall nicht dürfen. Zudem müssen sie sich mit anderen Fahrzeugen abstimmen.

Bau und Erstausstattung sollen 41,6 Millionen Euro kosten

Dem Bund und Freistaat ist die Forschung an so kniffligen Aufgaben viel Geld wert, es geht auch um Bayerns Stellung in der Welt der Wissenschaft. Der Bau und die Erstausstattung sollen 41,6 Millionen Euro kosten, 50 Prozent übernimmt der Freistaat, 50 Prozent der Bund. „Bayern ist Fraunhofer-Land“, versicherte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Spatenstich.

Das schmucke Institutsgebäude umfasst mehr als 5200 Quadratmeter, es ist auf vier Geschosse verteilt und bietet Platz für knapp 260 Beschäftigte; nach der geplanten Fertigstellung Ende 2024 sollen zunächst 180 Mitarbeiter einziehen. Deutschlandweit betreibt die Organisation derzeit 76 Forschungseinrichtungen.

Das Institut wächst schnell

Der Neubau in Garching ist nach Ansicht der Fraunhofer-Gesellschaft nötig geworden, weil das Institut schnell wachse. Im neuen Gebäude soll auch Raum sein für Kooperationen mit Unternehmen: In den sogenannten „Collaboration Labs“ sollen wissenschaftliche Mitarbeiter mit externen Partnern zusammenarbeiten. Beheizt wird das Gebäude mit einer Fernheizung und Abwärme aus den Serverräumen.

Spatenstich für das neue Gebäude. © Förtsch

Bayern profitiert vom Forschungs-Hype

Vom Forschungs-Hype in Bayern profitiere auch Garching, sagte Söder. „Wir wissen nicht, wohin mit den Instituten“, sagte er. Der Freistaat wolle auch künftig investieren. Erst gestern wurde bekannt, dass das Leibniz-Rechenzentrum in Garching zum europäischen Top-Standort für Quantencomputer gewählt wurde.

Der Campus der Münchner Universitäten ist mittlerweile auf eine beachtliche Größe gewachsen. Hier haben sich längst Max-Planck-Institute angesiedelt sowie einige Unternehmen. Der Software-Gigant SAP etwa baut derzeit ein neues Forschungslabor, Siemens errichtet ein Technologiezentrum.

Der Sand für den Spatenstich kommt übrigens aus Freising, von der Firma M+M Landschaft. Auch kleinere Unternehmen aus der Umgebung profitieren vom Kalifornien Deutschlands.