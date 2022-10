Gage für Spontan-Musiker: Brotzeit und Bier

Von: Sabina Brosch

Ein musikantenfreundliches Wirtshaus: Doris Plut und Thomas Klein vom Mei Wirtshaus halten Urkunde und Plakette. Foto: Sabina Brosch © Sabina Brosch

Dieses Gasthaus in Garching hat schon ein Alleinstellungsmerkmal. „Mei Wirtshaus“ ist jetzt für seine kulturelle Spezialität ausgezeichnet worden.

Garching – Wenn Musikanten in einer Gaststätte spontan aufspielen und singen, dann ist das nicht nur ein Erlebnis, sondern zaubert das typisch bayerische Wirtshaus-Ambiente in den Gastraum. Möglich ist das im „Mei Wirtshaus“, das sich seit ein paar Tagen musikantenfreundliches Wirtshaus nennen darf.

Im „Mei Wirtshaus“ trifft man sich. Egal ob Mittagsgäste aus dem Gewerbegebiet, Messebesucher, München-Touristen oder eben die Garchinger selbst. Sie sitzen in der kühleren Jahreszeit in der Wirtsstube an den langen Holztischen zusammen, im Sommer selbstverständlich im Biergarten. Das Flair des Gasthauses macht aber auch seine „Umtriebigkeit“ aus, denn für Wirt Thomas Klein ist sein Gast im wahrsten Sinne noch König. Der soll bei ihm nicht nur gut verköstigt werden, sondern sich dort auch rundum wohl fühlen.

Kaffeeklatsch mit Livemusik

Und deshalb gibt es jeden Sonntag ab 15 Uhr „Kaffeeklatsch“ mit Live-Musik und Tanz, zusätzlich mindestens ein Mal im Monat ein Konzert oder Kabarett, Events zu Kirchweih, Ostern und natürlich zu Silvester. „Während Corona ist vieles ausgefallen und nun kommen die Gäste wieder zurück“, freut sich Klein, seit knapp neun Jahren Wirt des „Mei Wirtshaus“.

Dass Viele im Homeoffice arbeiten spürt er. „Die Gastzahlen sind noch weit von denen vor dem Jahr 2019 entfernt.“ Aber er ist ein Wirt mit Leib und Seele. Als gelernter Koch hat er mit seinem Gasthaus vor Jahren die kulinarische Auszeichnung „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ und „Ausgezeichnete Bierkultur“ erhalten. Klein setzt auf regionale Küche mit ihren in der Region typischen Zutaten, Gerichten und Zubereitungsarten: Weiß- und Blaukraut, Zwiebeln und Rosenkohl kommen aus Ismaning, die „Sternenfair“-Milch aus nachhaltiger, tiergerechter Erzeugung, der Käse aus der seit fünf Generationen geführten Allgäuer Molkerei Baldauf. Ausschließlich Kartoffeln mit dem Qualitätssiegel „geprüfte Qualität – Bayern“ kommen auf den Teller oder in den Knödelteig.

Die Gäste sollen gerne wiederkommen

Aber nicht umsonst heißt seine Gaststätte „Mei Wirtshaus“. „Hier sollen sich die Gäste wohl fühlen, sich treffen, unterhalten und auch gerne wiederkommen“, betont Klein.

Die „Isarschiffer“ und auch andere Stubenmusikanten haben bei ihm regelmäßige Auftritte. Ab und an darf es auch mal ein wenig härter sein. „Denn ich bin ja eigentlich ein Rocker“, bekennt Klein. Als einige Musiker auch mal spontan mit der Gitarre unterm Arm bei ihm vorbeischauten und aufspielten, dachte er sich: „Warum nicht?“ Während er normalerweise mit dem Hut Spenden einsammelt und so die engagierten Musiker finanziert, bekommen die Spontan-Musiker als Gage Brotzeit und Bier. Das ist ganz im Sinne der Auszeichnung „musikantenfreundliches Wirtshaus“, wo es eben keinen Unterschied zwischen Publikum und Künstlern gibt, denn „selbstverständlich dürfen die Gäste auch mitsingen oder mitmusizieren“, sagt Klein.

Heimatmuseum zeichnet Wirtschaft aus

Für sein kulturelles Engagement hat er nun vor wenigen Tagen vom Bayerischen Heimatministerium ausgezeichnet. Das Projekt wurde bereits im Jahr 1996 von den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern, dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege sowie dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern ins Leben gerufen. Seitdem haben über 500 Wirtshäuser die Auszeichnung in Form einer weiß-blauen Plakette, auf der sich Tuba und Klarinette kreuzen, erhalten. „Ich freue mich darüber natürlich sehr und hoffe, dass dieses Schild zahlreiche Musiker in unser Wirtshaus führt.“