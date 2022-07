Alte Liebe rostet nicht: Großer Andrang beim ersten Oldtimertreffen in Garching

Von: Sabina Brosch

Blickfang: Wenn Karatas Önder mit seinem Chevrolet „Bel Air“ unterwegs ist, drehen sich die Passanten um – spätestens, wenn die 165-PS-Maschine aufröhrt. © GERALD FÖRTSCH

Was für ein Anblick: Beim 1. Garchinger Oldtimertreffen schwelgten Besucher und Aussteller in Nostalgie.

Garching – Die „Indian Scout 600“ ist bereits von Weitem zu hören. In sattem Weinrot lackiert, mit rundem Tacho und braunem Ledersitz steht sie da auf der Wiese im Bürgerpark. Was fürs Auge und für die Ohren. „Da ist nichts drin im Auspuff, die wummt ganz schön“, sagt Reiner Litwin aus Unterföhring, dem die Maschine gehört. Für ihn ist seine Indian „das schönste Motorrad, das je gebaut wurde. Das ist nicht nur ein Bike, das ist eine Legende.“ Litwin gehört zu den Enthusiasten, die diese Legende am Leben erhalten.

„Das ist nicht nur ein Bike, das ist eine Legende“: Rainer Litwin auf seiner „Indian Scout 600“. © Gerald Förtsch

Und die kamen am Wochenende im Bürgerpark zusammen beim ersten Garchinger Oldtimertreffen, das der Motor-Sport-Club (MSC) veranstaltete: Über 300 schicke Sportwagen, vom amerikanischen Straßenkreuzer über den klassischen Porsche bis zu Motorrädern lösten so manche wehmütige Erinnerung bei den Besuchern aus.

Litwin hat sein Motorrad vor 20 Jahren gekauft, es kam mehr oder weniger als Schrott in einem Seecontainer aus Lima. Liebevoll hat er sie jahrelang restauriert, auch eine Harley aus dem Jahr 1927 steht in seiner Garage. „Alles Maschinen mit Patina, alles mit viel Geist und Spirit!“.

Als Litwin das Eingangstor an der Bürgerpark-Wiese passiert, leuchten auch die Augen von Gerhard Kölbl. Er ist der Vorsitzende des MSC und hat alle Hände zu tun. Rund 150 Anmeldungen hatte er vor wenigen Tagen noch registriert, aufgrund des fantastischen Wetters standen aber über 300 Oldtimer am Platz: 30 Motorräder, 20 Traktoren und der Rest Autos. „Das ist der Wahnsinn, damit haben wir nie gerechnet“, sagt Kölbl. Sein persönlicher Favorit rollt gerade vorbei, ein beiger Mercedes 230 SL – „der weltweit erste Sportwagen. Mittlerweile einfach unbezahlbar.“

„Schneewittchensarg“: Irmi und Helmut Schwarzmann mit ihren Messerschmitt Kabinenrollern. © Gerald Förtsch

Hunderte Besucher ziehen an diesem Tag durch die Reihen der geschichtsträchtigen Fahrzeuge, es ist ein Paradies für Oldtimer-Liebhaber. Mittendrin: die beiden Messerschmitt Kabinenroller, ein weißer „Tiger 500“ und ein roter „200er“, liebevoll auch „Schneewittchensarg“ genannt. Sie gehören Irmi und Helmut Schwarzmann aus Puchheim (Kreis Fürstenfeldbruck), für die die beiden Gefährte nicht „nur“ Ausstellungsstücke sind, sie sind damit auch bei schönem Wetter unterwegs. Irmi Schwarzmann war mit ihrem „Karo“ 1999 sogar bei der Nordcap Rallye dabei. „Der Tiger ist der letzte seiner Art, der vom Band lief“, erzählt Helmut Schwarzmann. Was die beiden Autos wert sind, „darüber wird nicht gesprochen“. Der 2-Takter läuft „locker 130 Stundenkilometer und ist eigentlich gar nicht zu stoppen.“ Wenn’s wo zwickt, dann wird in der eigenen Werkstatt repariert.

Zugegebenermaßen sind mehr Männer auf dem Platz, die sich neben ausgiebigem Fachgesimpel oft tief in das Innere der Fahrzeuge beugen. So etwa Karatas Önder aus Unterschleißheim, der mit zwei Kumpels gerade am Luftfilter seines Chevrolets „Bel Air“ aus dem Jahr 1957 schraubt. Er besitzt seinen „größten Traum in pistaziengrün“ seit einem Jahr und seine Augen leuchten, wenn er von seinen Ausfahrten erzählt. „Nur bei schönem Wetter kommt der Chevy raus“, sagt Önder, dann lässt er die 165-PS-Maschine röhren. „Das hat was und jeder schaut einem hinterher, wenn ich damit durch die Stadt fahre.“

Wiedererkannt? Einen Blick in das Cockpit von „K.I.T.T“ kann man bei diesem „Knight Rider“-Nachbau werfen. © Gerald Förtsch

Für viele Besucher ist das Oldtimertreffen eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) kann sich beim Anblick eines VW Käfer Bulli noch gut an sein Studium erinnern. „Da bin ich so einen gefahren.“ Es sei ein „bisserl ein komisches Gefühl“, wenn diese Autos nun als Oldtimer hier stehen. „Tja, die Zeit vergeht. Aber diese Veranstaltungen werden wir auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholen.“ Ähnlich nostalgisch ergeht es Werner Haberl aus Aschheim. Er freut sich über die gelbe „Ente“, den Citroën 2CV. „So eine hatte ich auch, meine war grün und mein erstes Gefährt.“ Mittlerweile hat der 53-Jährige die Marke gewechselt, „mein Untersatz kommt mittlerweile aus Bayern und ist ein Elektroauto.“

