Amazon eröffnet Verteilerzentrum in Garching - Kritik aus dem Stadtrat

Von: Max Wochinger

Teilen

Alle 15 Minuten verlassen zehn Lieferfahrzeuge das Gelände. © Dieter michalek

Der Online-Versandhändler Amazon eröffnet ein neues Verteilzentrum in Garching. Das Industriegebiet Hochbrück wird immer mehr zum Logistikzentrum – das gefällt in der Stadt nicht jedem.

Garching – Von innen klingt das neue Verteilzentrum wie das bekannte Videospiel „Super Mario“. Immer, wenn ein Amazon-Paket von Angestellten gescannt wird, ertönt das prägnante Geräusch. Im Zwei-Sekunden-Takt werden irgendwo in der Halle Päckchen gescannt, mit dem Standort in Garching sollen Kunden schneller und zuverlässiger beliefert werden. Mitte Mai ging es in Betrieb – das nächste Level ist erreicht.

Über 3200 Quadratmeter misst die Halle; laut Amazon war das Gebäude früher ein Stahlwerk. Jetzt werden von hier Kunden aus der Region rund um Garching beliefert. Die bestellten Waren kommen meist in der Nacht aus den europäischen Logistikzentren im Ortsteil Hochbrück an, sie werden hier entladen und auf die Zustellfahrzeuge verteilt. 70 Angestellte kümmern sich darum. „Geliefert werden die Pakete von zwei externen Unternehmen“, sagt Standortleiterin Vanessa Sy bei einer Führung.

Die Arbeitsbedingungen sind weltweit einer der Kritikpunkte an Amazon. In Garching können die Mitarbeiter ihre Zufriedenheit in Umfragen zum Ausdruck bringen. Die Ergebnisse werden ausgehängt. © Dieter Michalek

Mit dem Verteilzentrum drängt der gigantische Onlinehändler aus den USA erstmals mit seiner Infrastruktur in den Landkreis München. Andere Standorte gibt es in München-Daglfing oder Moosburg (Kreis Freising).

Immer wieder steht das Unternehmen von Gründer Jeff Bezos wegen Lohndumping und fehlender Mitarbeiterrechte in der Kritik. Probleme, Beschäftigte für das Verteilzentrum in Garching zu finden, habe Amazon zumindest nicht, sagt Vanessa Sy. Die Lagerarbeiter verdienen demnach anfangs 14 Euro brutto pro Stunde, innerhalb von zwei Jahren erhöhe sich der Stundenlohn auf 17 Euro. In Garching betont Amazon seine Freundlichkeit gegenüber Mitarbeitern, man gibt sich weltoffen.

Bis zu 10.000 Pakete pro Tag

Die Anforderungen an die Mitarbeiter sind dennoch hoch. „10 000 Pakete könnten am Tag ausgeliefert werden“, sagt Leiterin Sy. Im Durchschnitt werden die weißen Lieferwagen mit 160 Paketen beladen – etwa mit Babywindeln oder Wischmopps. Zehn von ihnen warten parallel vor der Halle in Reih und Glied auf ihre Ladung. Nach dem Beladen düsen sie zeitgleich los; alle 15 Minuten eine Kolonne. Die Amazon-Armada stürmt dann auf die Straßen, mit einem Leuchtstab dirigiert ein Mitarbeiter die Minibusse aus dem Hof. Sein Job heißt Yard Marshall. Er sorgt dafür, dass der Zeitplan eingehalten wird: Los gehen die Liefertouren aus Garching um 10 Uhr, bis 13 Uhr haben alle 80 Zustellfahrzeuge das Verteilzentrum verlassen.

Aus europäischen Logistikzentren landen die Pakete in Hochbrück, wo sich 70 Angestellte um deren Weiter-Versand kümmern. Die Mitarbeiter starten mit einem Stundenlohn von 14 Euro, teilt Amazon mit. © Dieter Michalek

Amazon betont, dass bei der Auslieferung der Pakete Elektromobilität „eine zentrale Rolle“ spielt, deutschlandweit seien über 1200 Elektrolieferfahrzeuge im Einsatz. Von E-Autos ist am Verteilzentrum in Garching aber keine Spur: Die beauftragten Subunternehmer setzen offenbar auf Busse mit Verbrennermotoren. Auch die Adresse von Amazon kann nicht über das Problem hinwegtäuschen: Die Halle steht an der Dieselstraße.

„Begeistert bin ich nicht“

Auch andere Unternehmen haben hier ihre Logistikzentren beheimatet: In direkter Nachbarschaft liegt der Paketbote Hermes, ein Edeka und andere Transport- und Import-Export-Firmen. Sie alle drängen mit ihren Fahrzeugen auf die Straßen in Garching – auf die B 471, die A 9 und die Münchner Straße.

Erstes Kennenlernen: (v.l.) Amazon-Niederlassungsleiterin Vanessa Sy, Stadtrat Rudolf Naisar, Wirtschaftsreferentin Sylvia May und Bürgermeister Dietmar Gruchmann beim Rundgang durch die Halle. © Dieter Michalek

„Begeistert bin ich nicht“, sagt Grünen-Stadtrat Hans-Peter Adolf über das Verkehrsaufkommen. DHL, der Online-Lebensmittelhändler Knuspr und jetzt Amazon: Adolf sorgt sich um die Verkehrsbelastung in Garching. „Wir haben hier ein großes Problem.“ Jedes Unternehmen fahre mit „seinem Karren durch die Gegend“, sagt Adolf, bekennender Gegner von Amazon. Einfluss auf die Ansiedlung des Internetgiganten hatte der Stadtrat nicht, da es sich bei dem Gebäude weder um einen Neubau noch um eine Nutzungsänderung handelte.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sieht den Zuzug dagegen positiv: „Herzlich Willkommen in der Garchinger Familie“, sagte er bei der Führung. Die Stadt müsse mit dem Zeitgeist gehen, und der richte sich nun mal auf den Onlinehandel.

Zudem leistet sich die Stadt mehrere Großprojekte, etwa den Neubau des Feuerwehrhauses. „Dafür brauchen wir Unternehmen wie Amazon.“ Nur, ob der Versandhändler jemals in Garching Gewerbesteuer abwerfen wird, ist fraglich. Gruchmann „hoffe“ zumindest darauf – die Steuer läge dann aber wohl ohnehin nur im 100 000-Euro-Bereich.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.