Aufstellen mit Hindernissen: Maibaum fast eine Nummer zu groß

Von: Sabina Brosch

Teilen

Der Maibaum Transport: (v.l.) Magdalena Senninger (3), Andreas Biersack, Corina Lanzinger, Albert Biersack, Lena lochner, Florian Biersack, Anton Senninger (5) auf einem Fendt Baujahr 1953, © Dieter Michalek

37,43 Meter Holz plus 1,60 Meter Gockel und 26 Zunfttaferl macht in Summe 6,2 Tonnen Gewicht. Um dies in die Luft zu heben und den Maibaum des Heimatvereins Garching in die Senkrechte zu bringen, brauchte es an Christi Himmelfahrt zwei Anläufe.

Garching – Pünktlich um 11.29 Uhr an Christi Himmelfahrt traf der Maibaum am Garchinger Maibaumplatz ein. Seit dem 23. April wurde die Fichte in Dirnismaning gelagert, um ihn herum zahlreiche Feste gefeiert mit Steckerlfisch, Schlagerparty, Hoagartn, Kartl-Frühschoppen und Weißwurst. Vor wenigen Tagen bekam er seinen weiß-blauen Anstrich für das traditionelle Maibaum-Fest, dem zweiten in Garching.

Fesch in Tracht: Der Heimatverein Garching marschiert zum Maibaumplatz. © Dieter Michalek

Die Nachbarn aus dem Ortsteil Hochbrück waren schon am 1. Mai dran

Denn die Hochbrücker haben ihren eigenen, stellten diesen bereits am 1. Mai auf. „Wir haben uns daher für den Vatertag entschieden und das war richtig. Wir haben den passenden weiß-blauen Himmel“, freute sich Heimatverein-Vorsitzender Hans Kastenmüller. Aber nach den Corona-Jahren sei es doch toll, gleich zwei wunderschöne Feste zu feiern.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann hat den Baum gespendet

Hinter dem grünen Bulldog marschierte der Heimatverein, Hunderte Bürger säumten die Straße. Die Garchinger Blaskapelle begrüßte den Einzug mit „Mein Heimatland“, Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), stilecht in Lederhose und Wadlstrümpfen, begleitete seinen „Bürgermeisterbaum“. Er hat die 116 Jahre alte Fichte gespendet und auch eigenhändig mit Maßband „auf exakt 37,43 Meter“ vermessen.

Gute Plätze auf der Fensterbank. © Dieter Michalek

Zum Aufstellen braucht es zwei Versuche und etwas Geruckel

Inklusive Gockel und damit knapp 39 Meter hoffen die Garchinger, im Münchner Norden den größten Baum zu haben. Dass sie damit gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen haben, ist sicher. Eigentlich soll der Maibaum nie höher als die St. Katharina Kirche sein, weiß Ex-Stadtrat Alois Kraft.

Pfarrerin Kathrin Frowein schraubt ihr Kirchentaferl selbst an

Die zwei überzähligen Meter könnten es unter Umständen gewesen sein, die das Maibaum-Aufstellen zu einem wahren Kraftakt werden ließen. Beim ersten Anhebe-Versuch war klar, der Ausleger des Krans schafft das so nicht und muss für bessere Hebelverhältnisse versetzt werden. „Dann nützen wir die Zeit, eben schon mal, um alle Zunfttaferl anzubringen“, sagte Kastenmüller. Nach dem Motto „selbst ist die Frau“, schraubte Pfarrerin Kathrin Frowein ihr Kirchentaferl selbst an. „Neu dabei ist die TUM“, sagte Gruchmann, „die haben wir auch für ein Taferl verpflichtet!“

Erst hakt es an einem Baum, dann an einer Straßenlampe

Um 12.26 Uhr dann der zweite Anhebe-Versuch: Der erste Meter ging noch ohne Probleme, dann blieb die Spitze in einem Baum hängen. „Einfach durch und weiter!“, rief Koordinator Herbert Hicker, und Zentimeter für Zentimeter richtete sich der Baum auf. Ein weiterer Stopp kam nach etwa fünf Metern, nun kollidierte das Musikanten-Taferl mit einer Straßenlampe. Ein seitliches Ausweichen war laut Kranfahrer nicht möglich, also: „Durch und weiter!“.

Vereinsvorsitzender Hans Kastenmüller: „Ende gut, alles gut und nun kann gefeiert werden!“

Da kommt der Baum! Halb Garching ist auf den Beinen. © Dieter Michalek

Zwei, drei Rucker und der Maibaum setzte sich gegen die Lampe durch. Beide unversehrt, das Taferl nur minimal verbeult. Zehn Minuten später durfte die Blaskapelle den erlösenden Tusch spielen, der Garchinger Maibaum stand! In fünf Jahren vielleicht einen kleineren Baum zu wählen, kommt weder für Kastenmüller noch für Gruchmann in Frage. „Ende gut, alles gut und nun kann gefeiert werden!“, so der Vereinsvorsitzende.