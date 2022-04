Aus Altbrot mach’ Öl: TUM-Forscher entwickeln revolutionäres Herstellungsverfahren

Von: Max Wochinger

Teilen

Das gemahlene Brot in der rechten Flasche mischt Mahmoud Masri mit Wasser und Enzymen. Am Ende eines aufwendigen Verfahrens tröpfelt das goldfarbene Hefeöl in die Flasche. © Robert Brouczek

Palmöl steckt in vielen Dingen des täglichen Bedarfs. Um die Nachfrage zu decken, werden riesige Flächen Regenwald abgeholzt, um Ölpalmen zu pflanzen. Doch nun gibt es eine Lösung: Hefeöl aus dem Bioreaktor.

Garching – Bei 34 Grad fühlen sich die Hefekulturen pudelwohl. In einem 1000-Liter-Bioreaktor werden sie gerade mit Zucker gefüttert. Aus der Hefe wird später Öl gewonnen. Der Bioreaktor sieht aus wie ein zu hoch geratener Schnellkochtopf, mit zig Schläuchen, Kabeln und Displays. Was hier in einer Halle auf dem Forschungscampus der Technischen Universität (TUM) in Garching wächst, ist eine Antwort auf die drängendste Frage unserer Zeit: Was können wir gegen die Klimakatastrophe tun?

Biochemiker Mahmoud Masri, 40, leitet die Forschungsgruppe an der TUM. © Robert Brouczek

Biochemiker Mahmoud Masri, 40, steht neben dem Riesenkochtopf und versucht, im Schnelldurchlauf zu erklären, was in seinem Labor passiert. „Wir versuchen, die Zellwand der Lipide mit Zugabe von Enzymen aufzuschneiden und so das Öl rauszuholen“, sagt der Leiter der Forschergruppe. Lipide? Enzyme? Bitte nochmal von vorn.

Beginnen muss man mit den Ölpalmen-Plantagen in Indonesien und Malaysia, um die Gründe für die Forschung in Garching verstehen zu können. Die beiden Länder in Südostasien sind die weltweit größten Erzeuger von Palmöl. Auf den indonesischen Inseln Sumatra und Borneo waren wegen des Rohstoffs „Fälle der schnellsten Entwaldung in der Menschheitsgeschichte zu beobachten“, so der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments. Palmöl ist das weltweit meist verwendete Öl – das Fett findet Verwendung in der Lebensmittelindustrie, in Kosmetik und vielen anderen Produkten.

Wundermittel Hefe

Masri beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Problem, 2014 veröffentlichte er seine Doktorarbeit an der TUM dazu. Sein Ziel ist eine umweltfreundliche Alternative zu Palmöl. Der gebürtige Syrer hat dazu ein Verfahren entwickelt. Das Wundermittel ist: Hefe.

Masri mischt gemahlenes Altbrot mit Wasser und Enzyme. Sie wandeln die Stärke im Brot in Zucker um. Der Zucker wird an spezielle Hefekulturen im Bioreaktor verfüttert, die Hefe wächst und lagert Fett ein. In den Hefezellen sind Ölpolster enthalten, sogenannten Lipide. Das ist der Stoff an den Masri will.

In dem Prozess wächst die Hefe und lagert Fett ein. © Robert Brouczek

Dieses Verfahren gibt es schon seit vielen Jahren. Um an das Hefeöl zu kommen, wurden bisher giftige Lösungsmittel eingesetzt, erklärt Masri. Er hat nun einen Trick angewendet. „Wir geben Enzyme eines bestimmten Pilzes zur Biomasse.“ Diese schneiden die Wände der Hefezellen auf, in einer Zentrifuge wird das Öl vom Rest der Zelle abgetrennt. Voilà – hier kommt das goldfarbene Öl der Zukunft.

Diese Entdeckung ist ein Durchbruch in der Biochemie. Die Forscher haben das Verfahren patentieren lassen. Das Hefeöl ist in den Eigenschaften identisch mit Palmöl. „Die Haltbarkeit von Hefeöl ist sogar besser“, behauptet Mahmoud Masri.

Das Verfahren ist erfolgversprechend, 2020 gründete das Team um den Leiter des TUM-Lehrstuhls für Synthetische Biotechnologie, Thomas Brück, das Start-up GST. Die Buchstaben stehen für „Global Sustainable Transformation“, weltweite, nachhaltige Veränderung. Die Firma hat Großes vor: tonnenweise Hefeöl produzieren. „Sechs Tonnen pro Woche sind kein Problem“, sagt Masri. Er ist der Geschäftsführer von GST.

Die Forscher verfolgen den Prozess genau. © Robert Brouczek

Das Start-up ist jetzt auf der Suche nach einer passenden Industrieanlage. 100-Kubikmeter-Bioreaktoren in Nürnberg oder Frankreich kommen dafür infrage, so Masri. 2023 soll das Hefeöl aus dem Bioreaktor auf dem Markt erhältlich sein. „Es wird soviel kosten wie das teuerste Palmöl.“ Gleicher Preis, das Hefeöl basiert jedoch nicht auf der Rodung von Wald, sondern auf Biomüll.

Neben Altbrot eignen sich zur Herstellung auch Pflanzenteile oder Papierreste, im Prinzip sämtlicher organischer Abfall. „Wir haben auch Braunalgen und Seegras getestet“, sagt Masri. „Es klappt ohne Probleme.“ Das Altbrot für den Bioreaktor stammt von der Bäckerei Ways, einer kleinen Kette aus dem Landkreis Erding. In dem Hefeöl hatte der Bäcker Krapfen gezaubert. Mahmoud Masri zeigt Bilder davon auf seinem Laptop. „Ich habe keinen Unterschied geschmeckt“, sagt der Öl-Pionier stolz.