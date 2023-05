Autos stoßen in Kreuzung zusammen- Zehnjährige verletzt

Unfall auf Umgehungsstraße

Fünf Personen verletzten sich am Donnerstagabend, 11. Mai, bei einem Verkehrsunfall in Garching. Ein zehnjähriges Mädchen musste ins Krankenhaus.

Garching - Zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos kam es am Donnerstagabend, 11. Mai, in Garching. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis München gegen 18.50 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Umgehungsstraße bis zur Kreuzung an der Münchner Straße. Diese wollte sie geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Taxifahrer aus dem Landkreis Dachau auf der Münchner Straße. In seinem Taxi befanden sich zwei Kinder, ein neunjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen. Auch er wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich der Umgehungsstraße prallten die beiden Fahrzeuge daher zusammen. Das Taxi schleuderte dabei nach rechts und kollidierte mit dem Pkw einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis München.

Fünf Personen werden verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, verletzten sich alle Beteiligten leicht. Das zehnjährige Mädchen musste zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den drei Pkw‘s beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Vor Ort war die Münchener Verkehrspolizei im Einsatz.