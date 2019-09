Nach tödlichem Unfall mit Maserati: Angehörige machen Kreuzung zum Gedenkort

Blumen und Kerzen erinnern an den jungen Mann , der bei dem Unfall sein Leben verloren hat. Angehörige und Freunde erinnern so an den 25-Jährigen Münchner.

Blumen und Kerzen

Blumen und Kerzen erinnern an der Kreuzung B 471/Münchner Straße am Rand von Garching an den 25-jährigen Münchner, der dort am Montag, 16. September, ums Leben gekommen ist.