Wendemanöver missglückt

Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem missglückten Wendemanöver auf der B471 bei Garching sind am Donnerstag zwei Männer verletzt worden.

Garching – Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus München in seinem Peugeot-Pkw mit vier weiteren Insassen auf der B471 auf dem rechten Fahrstreifens Richtung Garching. Hinter dem begrünten Fahrbahnteiler wollte er verbotswidrig wenden und direkt auf die Auffahrt zur A9 in Richtung Nürnberg einbiegen. Dabei schnitt er laut Polizei einen VW mit Anhänger, den ein 65-Jähriger aus dem Landkreis München auf dem linken Fahrstreifen lenkte. Der VW-Fahrer versuchte auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer und sein Beifahrer (45) wurden bei der Kollision leicht verletzt und begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Der 41-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, meldet die Polizei.

Totalschaden: Beide Pkw wurden abgeschleppt

An beiden Autos entstand Totalschaden, die Pkw wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mehreren Zehntausend Euro. 1,5 Stunden war der linke Fahrstreifen der B471 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. mm