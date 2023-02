Bäume müssen für Radschnellweg weichen - Baustart wohl noch im Sommer

Einige Bäume müssen für den Radschnellweg weichen. (Symbolbild) © dpa

Die Vorbereitungen für den ersten Radschnellweg im Landkreis München laufen an. Für das erste Teilstück müssen allerdings Bäume, Sträucher und Co. weichen.

Landkreis – Für die erste Radschnellverbindung im Landkreis werden einige Bäume, Büsche und Hecken entlang der Route gerodet. Die Arbeiten beginnen am Montag, 20. Februar, und werden laut Landratsamt noch vor Beginn der Vogelbrutzeit am 1. März abgeschlossen sein.

Noch im Sommer dieses Jahres könnte dann der Spatenstich für da ersten Teilstück im Bereich der Stadt Garching erfolgen für den Radschnellweg, der von der Münchner Innenstadt bis Unterschleißheim führen soll. Begonnen werden soll der Bau der Radschnellverbindung auf dem „Abschnitt 4.1 Süd“. Dieser beginnt am Radweg an der B 13, rund 200 Meter südlich des Schleißheimer Kanals. Von dort erstreckt sich die Trasse rund 700 Meter nach Osten. Mit einer Fahrradbrücke soll dabei der Schleißheimer Kanal überquert werden, bevor die Route vor der U6 nach Norden abbiegt. Westlich der Gleise verläuft die Trasse größtenteils im Bestand. Enden soll das erste Teilstück dann am beim U-Bahnhof Hochbrück. Um den Bau beginnen zu können, müssen nun die Bäume, Büsche und Hecken weichen.

„Während der Planung der Trasse wurden sämtliche öffentliche Interessen wie Naturschutz, Bau- und Bodendenkmalschutz sowie Anliegerinteressen berücksichtigt“, teilte das Landratsamt mit. Alle Eingriffe wurden demnach mit den betroffenen Trägern der öffentlichen Belange abgestimmt. „Die Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen werden vollumfänglich umgesetzt.“

