Trunkenheitsfahrt endet unfreiwillig an Ampelmasten

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Eine betrunkene Mercedes-Fahrerin ist auf der Schleißheimer Straße in Garching gegen einen Ampelmasten gekracht. © Symbolfoto / dpa

Erst fuhr sie mit ihrem Mercedes über eine Verkehrsinsel, dann krachte sie noch gegen einen Ampelmasten: Für eine betrunkene Mercedes-Fahrerin aus dem Landkreis Cham endete die Autofahrt jetzt nach einem Unfall unfreiwillig auf der Schleißheimer Straße in Garching.

Garching - Der Unfall ereignete sich um kurz vor 6 Uhr an der Einmündung der Maier-Leibnitz-Straße in die Schleißheimer Straße. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 22-Jährige mit ihrem schwarzen Mercedes in östlicher Richtung, als sie an der Kreuzung, anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, über die Verkehrsinsel fuhr und dann mit der Lichtzeichenanlage kollidierte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Chamerin wegen Übermüdung und weil sie unter Alkoholeinfluss stand, von der Fahrbahn abgekommen. Ein sofort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 9500 Euro.