Braucht’s weitere wachsame Augen? Polizei wirbt für Sicherheitswacht - Stadtrat wenig begeistert

Von: Sabina Brosch

In 198 Gemeinden in Bayern, darunter auch welche im Landkreis, gibt es bereits eine Sicherheitswacht. © dpa

Während die Polizei eine Sicherheitswacht in Garching befürwortet, sind die Stadträte nicht begeistert. Sie sehen die Notwendigkeit nicht.

Garching – Eine Sicherheitswacht für Garching können sich nur wenige Stadträte vorstellen. Es fehle schlichtweg die Notwendigkeit.

„Eine Sicherheitswacht hat eher Streetworkerqualität und das gehört nicht zur Polizei, sondern zur Sozialarbeit“, argumentierte Ulrike Haerendel (SPD). Sie könne keine Straßenkriminalität in Garching sehen, die eine Sicherheitswacht nötig mache. „Welches für mich nicht vorhandene Problem soll denn damit gelöst werden“, fragte ihr Parteikollege Joachim Krause. Damit die Personalknappheit der Polizei auszugleichen, sieht auch Daniela Rieth (Grüne) nicht, „das liegt an der Regierung“.



Ein „Auge, das durch Garching läuft“

Stefan Schraut, Chef der Polizeiinspektion (PI) Oberschleißheim, hatte es trotz schlüssiger Argumente schwer. „Da sein, ansprechbar, sichtbar und anfassbar sein. Um mehr geht es nicht“, so Schraut. Die Sicherheitswacht ist kein Polizei-Ersatz, sondern lediglich ein Plus an Sicherheit, ein „Auge, das durch Garching läuft“, wie es Polizist Jürgen Ascherl (CSU) formulierte. Eine ständige Polizeipräsenz sei nicht möglich, eine Streife pro Schicht könne frei zwischen den drei Kommunen Ober- und Unterschleißheim sowie Garching kreisen, der Rest müsse in der Dienststelle ansprechbar sein oder werde zu Einsätzen gerufen. Zu Kernzeiten müsse eine zweite Streife gestellt werden, „aber die Einsatzdichte nimmt zu“, sagte Schraut. Selbst bei guten Einstellungszahlen in den Polizeidienst, brächen rund 30 Prozent eines jeden Jahrgangs ab, in den kommenden Jahren gingen viele Kollegen in den Ruhestand. Der für Garching abgestellte Kontaktbeamte habe mannigfaltige Aufgaben, sodass „der Uniformierte zum Anfassen und Ansprechen vor Ort fehlt“, bedauerte Schraut.



„Es geht mir hier um ein Stimmungsbild“

In diese Lücke könnte die Sicherheitswacht stoßen. Derzeit gebe es in Bayern 1276 Mitarbeiter in Sicherheitswachten in 198 Gemeinden, davon seien 415 Frauen. Voraussetzungen seien die Volljährigkeit, ein Höchstalter von 62 Jahren, ein einwandfreier Leumund und eine 40-stündige Ausbildung. Befürchtungen, dass es sich hier um „Möchtegerne“ und „verkappte Hilfssheriffs“ handelt, konnte Schraut ausräumen. Alle würde von ihm geschult, ausgewählt und seien auch zu Weiterbildungen verpflichtet. „Meist sind es Personen, die sowieso bereits ehrenamtlich in ihren Kommunen tätig sind“, so Schraut. Von der Kindergärtnerin bis zum Busfahrer oder Sterbebegleiterin sei alles dabei. „Sie sind Teil der PI, gehen ein und aus und haben auch ein Funkgerät. Sie sind befugt, Personen zu befragen, deren Identität festzustellen und auch, was aber noch nie vorgekommen ist, einen Platzverweis zu erteilen.“



Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) konnte einer Sicherheitswacht, wie sie sie im Landkreis bereits in Unterhaching, Haar und Ottobrunn gibt, durchaus Positives abgewinnen. „Wir haben einen privaten Sicherheitsdienst, an sich ist das also nichts Neues. Die ehrenamtliche Wacht würde uns nichts kosten.“ Einen Beschluss fasste der Stadtrat nicht, „es geht mir hier um ein Stimmungsbild“, so Gruchmann und bat die Fraktionen, sich nun intern zu beraten.

