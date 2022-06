Dem Schrott im All auf der Spur: TUM-Satellit startet zu weiterem Testflug - Studenten zufrieden

Von: Sabina Brosch

Ready for takeoff! Vom Garchinger Campus aus stieg der Ballon samt Technik rund 35 Kilometer gen Weltraum. Dort soll er Müll-Partikel aufspüren. © Sabina Brosch

Mit neuer Technik an Bord ist der Satelliten auf dem TUM-Campus in Garching zu seinem nächsten Testflug gestartet. Im Weltall soll er mitunter gefährlichen Schrott aufspüren.

Garching – An der langen Leine des mit Helium gefüllten Ballons hängen drei „Päckchen: eine GoPro-Kamera, eine Infrarotkamera und ein mit Goldfolie umwickelten Karton, ungefähr so groß wie zwei Schuhschachteln. Das Konstrukt lassen die Studenten der „MOVE-Gruppe“ gleich vom Garchinger TUM-Campus gen Stratosphäre aufsteigen. Dort soll der selbstentworfene Satellit Weltraummüll und -schrott aufspüren.

Es ist bereits der zweite Start für den Garchinger Stratosphären-Ballon. Bereits im vergangenen Jahr gab es zwei Ballonflüge, seitdem haben die Studenten sowohl die Soft- als auch Hardware umfangreich weiterentwickelt. Ganz neu ist das Kommunikationssystem, das die Daten zwischen der Bodenstation und dem Satelliten herstellt. Zudem haben die Tüftler eine Live-Kamera während des Flugs getestet.

Weltraumschrott kollidiert mit wichtigen Satelliten

Rund 80 Studenten sind an dem Projekt involviert, der Name: „MOVE“, das steht für „Munich Orbital Verification Experiment“. Es ist ein Projekt der TUM-Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik sowie Geodäsie, beteiligt sind Physiker, Informatiker, Elektrotechniker, Maschinenbauer und auch Wirtschaftsinformatiker vom Erstsemester bis hin zu Masterstudenten aus aller Herren Länder. Ziel ist ein funktionierender Satellit, der im Weltraum Messungen von Weltraummüll unterhalb der Millimetergröße sowie mikro-kleine Meteoritenpartikel durchführt.

Exakt um 9.05 Uhr hebt der Ballon an diesem Morgen ab, erreicht bereits nach einer Minute die Tausend-Meter-Marke, bis auf 35 Kilometer Höhe soll es noch hinaufgehen. Dabei dehnt sich der Ballon auf einen Durchmesser von etwa zehn Metern aus, platzt dann und segelt an einem Fallschirm wieder herunter. Bis dahin hat er den Schrott im All bestenfalls aufgespürt.

Seine Daten sendet der Satellit an die jungen Forscher. © Sabina Brosch

Dieser Weltraumschrott entsteht beispielsweise durch Kollisionen defekter Satelliten. Ein Problem, das angesichts der wachsenden Zahl an Satelliten im All ein immer größeres wird. Schon kleine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter können Solarzellen und damit die Stromversorgung anderer Satelliten oder sogar die Internationale Raumstation ISS beschädigen. Die Partikel sind klein und können nicht durch Radare von der Erde aus verfolgt werden, sodass vorhandene Modelle dazu auf Messungen im Weltall angewiesen sind. Der „MOVE III“ soll durch seine Messungen dazu beitragen die bestehenden Weltraummüll-Modelle zu verbessern.

„Wir sind mit unserem heutigen Testflug sehr zufrieden, insbesondere weil das erstmals mitgeflogene Kommunikationssystem gut funktioniert hat und während des gesamten Fluges Daten sendete“, sagt Batuhan Kartopu, der studentische Leiter des MOVE-Projekts. „Damit sind wir dem Ziel eines funktionierenden Satelliten, der im Weltraum Messungen von Submillimeter-Weltraummüll sowie Mikro-Meteoroidenpartikeln durchführt, wieder ein gutes Stück näher gekommen.“

