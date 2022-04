Die Herrin der Bücher: Neue Chefin in der Buchhandlung Sirius

Von: Sabina Brosch

Nicht mehr nur Buchhändlerin, sondern Chefin: Stephanie Schell in ihrer Buchhandlung Sirius. Seit Januar führt sie den Laden, den Mitarbeiterstamm hat sie übernommen. © sab

Die Buchhandlung Sirius in Garching hat eine neue Inhaberin. Stephanie Schell setzt voll auf das ausgebaute Online-Angebot.

Garching – Die Buchhandlung Sirius in Garching ist seit Januar in neuen Händen. Um die Zukunft ihres Ladens ist der neuen Inhaberin Stephanie Schell (46) nicht bang. Sie kombiniert den Vor-Ort-Einkauf mit der digitalen Welt: aktuell gestaltete Homepage, Webshop und Social Media-Kanäle.

Das Buch „Der Gesang der Flusskrebse“ der amerikanischen Schriftstellerin Delia Owens ist das meistverkaufte des Jahres 2021. Mehr als 700 000 Stück davon wurden weltweit verkauft, 190 Mal ging das Buch über die Sirius-Ladentheke. Oft fragen die Kunden Schell dabei, ob sie das Buch denn selbst gelesen habe und weiterempfehlen könne. „Das zeigt mir, dass unser Team und mein Geschäft wichtig sind“, betont Schell. Die Kunden schätzen die direkte Beratung, gerade weil das Angebot an Neuerscheinungen und Bestandstiteln – jährlich kommen rund 70 000 neue Buchtitel auf den deutschen Markt – schwer überschaubar ist. Das klassische Papierbuch bekommt dabei immer mehr Konkurrenz durch E-Books, davon wurden 2021 knapp 36 Millionen in Deutschland verkauft. „Und ja, wir verkaufen auch E-Books“, sagt Schell.

„Die Fenster sind unser Aushängeschild“

Natürlich schwebt dennoch im Geschäft der Geruch des Buches von Papier, Tinte und Einband. Unwiderstehlich für diejenigen, für die es gar nichts anderes gibt als „die Nase tief in ein Buch zu stecken“. Die oft damit assoziierte „prachtvolle Staubnote“ aber fehlt, das wird schon beim Blick in und durch das Schaufenster klar. Die Scheiben sind schwungvoll bemalt, ziehen den Blickfang auf sich, dahinter stehen die literarischen Werke, meist nach Themen sortiert. „Die Fenster sind unser Aushängeschild und gestalten wir selbst mit Herzblut. Das ist das Erste, was der Kunde von uns sieht“, sagt Schell.

Das Laden-Innere ist luftig und hell, es gibt Lesezeichen, kleine Geschenke, Glückwunschkarten und allerlei jahreszeitlichen Schnick-Schnack. „Umgebaut habe ich nicht, das war auch nicht nötig“, sagt Schell. Auch den Mitarbeiterstamm hat sie übernommen. Schell legt großen Wert darauf, dass sich ihre Stammkunden wohlfühlen, „die Kunden sollen gerne zu uns kommen“. Sie arbeitete seit zwölf Jahren als Quereinsteigerin bei Sirius, seit Januar ist sie „die Chefin“.

Webshop ein Muss

Was Schell mit ihrem Team mit Nachdruck ausgebaut hat, ist nicht nur ihre Präsenz auf Facebook oder Instagram, sondern auch eine ansprechende Homepage. „Wir verkaufen Bücher natürlich auch online, der Kunde bestellt von zu Hause aus und kann bei uns abholen.“ Über Nacht sei lieferbare Ware da, egal ob Sach- oder Fachbuch, Krimis, Belletristik. Schell denkt sogar über eine 24-Stunden-Abholmöglichkeit nach, dann sind die Kunden nicht mehr an die Öffnungszeiten gebunden. Die Buchpreisbindung schütze die Sortimentsbuchhandlungen sehr gut, „da bin ich froh drum.“ Aber um einen gut gepflegten Website-Auftritt und Webshop komme man nicht herum. „Das ist wichtig, ohne das geht es nicht!“ Dass die klassischen Buchhandlungen immer weniger werden, hat sie nicht abgeschreckt, den Schritt zum eigenen Laden zu wagen. Auch wenn sie nun Unternehmerin ist und nicht mehr „nur“ Buchhändlerin.

