Diebstahl, Drogen, Düsentrieb: Polizei fasst Rollerrowdy ohne Führerschein

Von: Laura May

Die Polizei konnte den Dieb fassen./Symbolbild © DPA / Frido Gentsch

Am Dienstagabend kontrolliert die Polizei in Garching routinemäßig einen Rollerfahrer. Anstatt anzuhalten, gibt er Vollgas und braust davon.

Garching – Eine Streife der Polizeiinspektion 48 hat am Dienstagabend routinemäßig einen Rollerfahrer auf der Ludwig-Prantl-Straße in Garching angehalten, um eine Kontrolle durchzuführen.

Anstatt anzuhalten, brauste er mit Vollgas los und verschwand in einem schmalen Durchgang, nachdem er mit seinem Moped über einen Gehweg bretterte. So geht es aus dem Pressebericht der Polizei hervor.

Kennzeichenüberprüfung in Garching zeigt: Der Roller ist gestohlen

Die Beamten verloren den Rollerrowdy zunächst, konnten bei ihrer anschließenden Suche aber den abgestellten Roller finden. Eine Überprüfung des Kennzeichens zeigte: Das Fahrzeug war gestohlen.

Das Pech des Diebes: Während der kurzen Verfolgungsfahrt erkannte einer der Beamten den Täter. Der Fall war also rasch geklärt. dfie Polizei fuhr direkt zur Wohnung des 20-jährigen Verdächtigen aus Garching und traf in dort auch an.

Rollerrowdy Garching erwartet Anzeige: Kokain und keinen Führerschein

Er gab den Diebstahl direkt zu. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er nicht nüchtern war und keinen Führerschein besitzt. Das Ergebnis des ärztlichen Gutachtens steht noch aus, der Schnelltest war positiv auf Kokain. Ihn erwartet eine Anklage.

