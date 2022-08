Ein erfolgreicher Mikrokosmos: Ein Blick hinter die Kulissen des Business Campus

Von: Sabina Brosch

Der Garchinger Business Campus: Auf 210000 Quadratmetern haben sich 110 Unternehmen angesiedelt, sie beschäftigen mehr als 5500 Menschen in einer parkähnlichen Umgebung. Ihre Autos können die Angestellten in einem der drei Parkhäuser abstellen. © Business Campus

Auf dem Business Campus Garching haben sich inzwischen 110 Unternehmen angesiedelt. In einer neuen Serie werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Mikrokosmos.

Garching – Die Engländer waren die Ersten. Im Frühjahr 2007 bezog das Unternehmen Sepura, Entwickler und Produzent von Digitalfunklösungen, als erster Mieter des Business Campus Garching seine Büros im Parkring 6. Und sie sind auch 15 Jahre später noch da, nur in einem anderen Gebäude und mittlerweile nicht mehr alleine. Sie haben über 100 Nachbarn aus aller Herren Länder bekommen, allesamt Leader ihrer Branchen. Einige von ihnen stellt der Münchner Merkur in einer neuen Serie vor.

Michael Blaschek war bis 2021 Geschäftsführer am Business Campus © Sabina Brosch

Die Liste der Unternehmen an der Ringstraße liest sich wie ein Best of: BMW, Bosch, Garmin, Osram, Scott oder Swagelok dürften die wohl bekanntesten sein. Aber warum haben sie sich gerade in Garching angesiedelt? Diese Frage ist mit der Person Michael Blaschek zu beantworten, der den Business Campus von Beginn an unter seinen Fittichen hatte. Als sich Blaschek als künftiger Geschäftsführer im Jahr 2005 das Areal „mal anschauen wollte, war hier weit und breit nur Acker. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt richtig bin.“ Ein idealer Standort, um ein neues Büro- und Gewerbegebiet anzusiedeln? Wie das 20 Hektar große Areal aussehen sollte, hatten er und die Planungsspezialisten der DV Immobilien Gruppe, zu der der Business Campus in Garching gehört, bereits im Kopf: Ein hochwertiger Gewerbestandort mit ebenso hochwertigen Grün- und Aufenthaltsflächen. Raumlösungen von 160 Quadratmeter aufwärts, eine Mischung von Büros, Dienstleistung, Ausstellung, Fach- und Großhandel, Forschung und Entwicklung sowie auch Kombinutzungen. Also keine leeren Gebäudehüllen, wie sie damals im Umland oft zu sehen waren, sondern ein lebendiger Campus. Wo es sich nicht nur gut arbeiten, sondern auch leben lässt.

Viele Synergien zwischen Management und Mietern

Das Management-Team um Blaschek stellte sich eine einfache Frage: Was muss ein Nutzer oder Mieter vorfinden, damit er mehr daraus machen kann als nur seine Arbeit? Und das sind eben mehr als „nur“ eine Autobahnabfahrt oder U-Bahnhalt, mehr als „nur“ ein Schreibtisch im gläsernen Hochhaus, sondern auch ein Supermarkt, eine Bäckerei, die Möglichkeit, Sport zu treiben und sich fit zu halten, Kinderbetreuung oder eine grüne Oase zum Durchschnaufen. „Statt Büro-Monokultur ein quirliger Mikrokosmos, das ist der Erfolg“, sagt Blaschek, der mittlerweile Mitglied der Zentralgeschäftsführung bei der DV Immobilien Gruppe ist. Seine Nachfolge als Campus-Geschäftsführer hat 2021 Lars Dücker übernommen.

Im Grunde war also seit Beginn der Planung und dem Baubeginn 2005 klar, dass möglichst viele Synergien zwischen Management und Mietern, aber auch den Mietern untereinander geschaffen werden sollen. Dass dieser Mix funktioniert, hat sich ausgerechnet in einem Einkaufszentrum gezeigt, dem Regensburger Donau-Einkaufszentrum, gebaut 1967 von Dr. Johann Vielberth, dem Gründer der heutigen DV Immobilien Gruppe. Vielberth brachte die Idee der Shopping-Mall von Amerika nach Deutschland: Einkaufen als Erlebnis, hieß die Devise. Wer neue Schuhe suchte, sollte auch gleich Semmeln kaufen können oder ein Eis essen. Und was beim Shoppen funktioniert, sollte doch auch beim Gewerbe gehen.

Derzeit entsteht auf dem Business Campus Garching zudem ein 4-Sterne-Hotel (in der Grafik links unten und blau markiert). Es gibt nur noch ein unbebautes Grundstück innerhalb des Parkrings (blau markiert); auch dafür liegen bereits zahlreiche Mietanfragen vor. © Grafik: PMS

Arbeiten mit Spaß, heißt die Kombination, multifunktionale Flächen für Büro, Handel, Gewerbe und viel Service drumherum. „Damit unterscheiden wir uns von dem schnellen Geschäft der reinen Projektentwicklung“, so Blaschek. „Wir setzen als Bestandshalter auf langfristige Vermietung, sind nach der Unterschrift des Mietvertrags noch immer da, wir vermarkten und betreiben den Standort konsequent weiter.“ Dass sich der Business Campus zwischen der Allianz Arena und dem Garchinger Forschungsgelände zum Top-Standort entwickelt, sprach sich schnell herum. Es entwickelte sich quasi eine „Sogkraft“ für weitere Mieter. Die hervorragende Lage vor den Toren Münchens, direkt an der A 9 sowie mit der U-Bahn, die fast vor der Bürotür endet, taten ihr übriges. Auch die Stadtverwaltung erkannte, dass sich das, was sich dort in Hochbrück entwickelt, positiv auf Garching auswirkt. Die Stadt wächst sowohl mit dem TUM Campus als auch Business Campus.

Ein Gebäude nach dem anderen wurde dort seither errichtet und bezogen, entlang der Ringstraße reihen sich mittlerweile Bauten mit insgesamt rund 230 000 Quadratmeter an Gewerbeflächen. Noch während der Rohbauphase standen die Mietaspiranten Schlange, „der richtige Zeitpunkt, wenn wir individuelle Wünsche und Anforderungen erfüllen sollen“, so Blaschek. Das Quartiersmanagement fragt noch heute ständig nach, ob sich Mieter und deren Arbeitnehmer am Standort wohlfühlen, was verbessert werden könnte. „Wir lernen so täglich dazu. Aus Erfahrungen lernen, Neues entwickeln, das ist extrem spannend.“ Digitalisierung oder flexible Arbeitszeiten sind für Blaschek keine Horrorszenarien, daraus entwickelt er moderne Bürokonzepte, die so angelegt sind, dass Veränderungen schnell und unkompliziert möglich sind. Auch das Thema Homeoffice versus „konventionellem“ Büro geht Blaschek pragmatisch an. „Es geht nicht mehr um den einen Raum, der unverändert für die kommenden zwanzig Jahre genutzt wird, sondern um die Frage, wie mache in mein Büro attraktiver als den Küchentisch.“

„Wir sind von unserem Angebot mit einem Innenstadtstandort vergleichbar“

Ein Ausfluss daraus, dass man am Business Campus anscheinend immer einen Schritt weiter oder schneller denkt, ist der „Business Campus HUB“. Mit unterschiedlichsten Kooperationspartnern haben Blaschek und Dücker auf 700 Quadratmetern eine zukunftsgerichtete Arbeitsumgebung geschaffen. 14 Schreibtische, zwei Telefonzellen, Projekt-, Meeting-, und Workshopräume, ein Kaminzimmer, modernste Video-Konferenztechnik machen das neue Arbeiten erlebbar . Gespickt mit innovativer Beleuchtung, modernen Büromöbeln bis hin zum Desk-Bike und leistungsfähigem WLAN sowie einem Buchungssystem, das per App über freie Arbeitsplätze Auskunft gibt. „Wir machen uns für unsere Mieter Gedanken darüber, was in zehn Jahren für sie relevant ist. Wir wollen Innovationsführer sein, da gehören solche Sachen dazu“, sagt Blaschek. Vor nicht einmal einem Jahr wurde der HUB vorgestellt, mittlerweile frequentieren ihn Partner, Mieter und Interessenten stark. Parallel dazu entwickelte sich ein Servicenetzwerk, um den Standort kontinuierlich aufzuwerten: Car- und Ridesharing, Autovermietung, Gastronomie und Catering, eine Packstation und auch ein Hotel. „Wir sind von unserem Angebot mit einem Innenstadtstandort vergleichbar“, resümiert Blaschek. Und natürlich sitzt auch das Management-Team des Business Campus vor Ort.

Heute, 15 Jahre später, nachdem der erste Mieter einzog, „ist gerade mal noch ein Grundstück frei“, erklärt Blaschek. Es werde aber nicht nur betoniert und schnell hochgezogen, ein wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit: Alle Gebäude sind auf einen langen Lebenszyklus ausgelegt, ein großer Teil des Stroms stammt aus PV-Anlagen von den Parkhäusern, geheizt wird über die Garchinger Geothermie. Und dann ist da noch das „Soziale“, der Rückenwindlauf, ein Spendenevent für krebskranke Kinder ist ein fester Bestandteil des Campus-Lebens. Und wie könnte es anders sein, natürlich zieht Blaschek dafür dann auch selbst die Turnschuhe an.

