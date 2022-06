Ein Höhepunkt jagt den nächsten: Das Programm für die Garchinger Bürgerwoche

Von: Sabina Brosch

Auf die Bürgerwoche folgt das Straßenfest. Den Garchingern stehen feierintensive Tage bevor. (Archivfoto) © Gerald Förtsch

Die 49. Garchinger Bürgerwoche steht bevor. Die Verantwortlichen haben ein viertägiges Programm aufgesetzt, in dem ein Höhepunkt den nächsten jagt.

Garching – Der Countdown zur 49. Garchinger Bürgerwoche läuft. Nur noch wenige Tage, dann heißt es auf dem Festgelände im Bürgerpark „O’zapft is“. Nicht nur das Klappern der Bierkrüge ist Ausdruck ausgelassener Geselligkeit, auch das Programm an den fünf Festtagen (30. Juni bis 4. Juli) birgt täglich ein Highlight. Doch damit nicht genug: Auf die große Feierei folgt das Straßenfest (8. bis 10. Juli)

Am Eröffnungstag zapft Bürgermeister Dietmar Gruchmann pünktlich um 18 Uhr das erste Fass Bier an. Dann heißt es zunächst „Freibier so lang’s Fassl reicht“, während die „Blechblos’n“ im Weinzelt und „D’Hockableiba“ in der Festplatzalm musizieren.

Freitag steht im Zeichen der Kinder

Der Freitag steht im Zeichen der Kinder mit Kinderschminken und natürlich Ermäßigungen an den Fahrgeschäften, am Nachmittag (ab 17 Uhr) ehrt die Stadt im Festzelt seine erfolgreichen Sportler. Nostalgie pur macht sich beim 1. Oldtimertreffen am Samstag (11 und 18 Uhr) breit, veranstaltet vom Garchinger MotorSportClub. Vom VW Käfer, Opel Kapitän, chromblitzenden, amerikanischen Spritfresser oder auch geschichtsträchtige Ackergefährt, hier treffen sich Old- und Youngtimer bis zum Baujahr 1997. Gleich zwei große Lasershows vor dem Festzelt erwarten die Besucher an diesem Abend um 22 Uhr sowie um Mitternacht. „Das wird ein Genuss für Augen und Ohren und gleichzeitig eine wahrlich umweltfreundliche Unterhaltung für ganz Garching“, verspricht Kulturamtsleiter Thomas Gotterbarm.

Fehlen darf natürlich nicht der traditionelle Festumzug und jede Menge Blasmusik am Sonntag mit über 30 Vereinen, angeführt von Bürgermeister Gruchmann in der festlich geschmückten Pferdekutsche. Start ist um 12 Uhr an der Münchner Straße, über den Maibaumplatz, die Freisinger Landstraße, den Riemerfeldring, Brunnen- und Hüterweg geht’s zum Festplatz. Am Abend (17 Uhr) wird der originellste Festwagen gekürt.

Wer hat das meiste Schmalz?

Am Montag werden nicht nur zum Senioren- und Familientag zahlreiche Bürger erwartet. Eine Bombenstimmung verspricht der Tauzieh-Wettbewerb, zu dem sich acht Mannschaften angemeldet haben. Sie treten gegeneinander an und zeigen, welch’ Muskelkraft in ihren Armen steckt und wie es um ihr Standvermögen steht. Bei der Premiere vor vier Jahren sorgte der Wettbewerb bei den Besuchern im Festzelt für große Begeisterung.

Für die richtige Stimmung hat Festwirt Thomas Gastberger gesorgt. Er hat hochkarätige Bands engagiert, steuert auch ein Weinzelt und eine Almhütte in Eigenregie bei. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen im Festzelt frei. Wer den Weg bis zum Festplatz nicht laufen möchte oder kann, den sammelt auf Zuruf die Bimmelbahn ein, sie ist kostenlos und fährt im 30-Minuten-Takt bis Mitternacht. Auswärtige können am Bürgerpark für vier Euro pro Tag ihr Auto abstellen.

Straßenfest folgt auf Bürgerwoche

Bis es am Freitag mit dem beliebten Straßenfest weitergeht, spielt das Garchinger Sinfonieorchester am Mittwoch (6. Juli) um 19.30 Uhr im Bürgerhaus auf. Erstmals tritt dabei die neue Leiterin Tamara Mesetzky ans Dirigentenpult und hebt den Taktstock zu Brahms Festouvertüre, Bottesinis Konzert für Kontrabass und Orchester sowie Beethovens „Pastorale“. Freunde der Leinwand kommen beim Open Air Kino (7. Juli) im Theatron des Römerhofs bei „Bohemian Rhapsody“ auf ihre Kosten.

Das Straßenfest macht sich am Wochenende vom 8. bis 10 Juli in der Innenstadt breit. Vom Rathausplatz über den Bürgerplatz bis hin zum Helmut-Karl-Platz und auch Teilen der Schleißheimer Straße. Torwandschießen, Kindereisenbahn oder Baseball-Schlagtunnel – kurzweilige Unterhaltung ist garantiert. Das „Kulturbrettl“ sorgt mit mehreren Live-Bands von Rock bis hin zu Funk und Pop für die musikalische Beschallung. Und wer sich das ein oder andere „Mitbringsel“ gönnen möchte, wird sicherlich auf dem Kunsthandwerkermarkt fündig. An allen drei Tagen wird es auch „sportlich“, der Tischtennisclub sucht seinen Stadtmeister, die Taekwondo-Abteilung gibt je um 15 Uhr einstündige Vorführungen auf dem Rathausplatz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach den doch recht anstrengenden beiden Jahren für unsere Bürger wieder ein so umfangreiches Programm auf die Beine stellen konnten“, sagt Kulturchef Gotterbarm. Sowohl die Bürgerwoche als auch das Straßenfest „waren doch Veranstaltungen, die schmerzlich vermisst wurden.“ Und nun heißt es die Tage runterzählen, der Countdown zur 49. Bürgerwoche läuft.

