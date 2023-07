Einbrecher erbeutet mehrere tausend Euro

Von: Günter Hiel

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). © dpa

In der Nacht auf Freitag ist ein Unbekannter in Garching in ein Geschäft eingebrochen und hat mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet.

Garching – Eine Angestellte hatte das am nächsten Tag bemerkt und sofort die Polizei versständigt. Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere Täter im Zeitraum von Donnerstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, bis Freitag, 14. Juli, 4:Uhr, in die Geschäftsräume im Bereich Dieselstraße/Lilienthalstraße, indem sie gewaltsam durch die Nebeneingangstür eindrangen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dieselstraße und Lilienthalstraße etwaas Verdächtiges beobachtet? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Tel. 089/29 10-0, oder jede andere Polizeidienststelle.