Einbrecher steigt in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Von: Florian Prommer

In dem sie eine Scheibe einschlugen, gelangten der oder die Täter in den Kindergarten. © Silas Stein (Symbolbild)

Über ein eingeschlagenes Fenster sind Einbrecher in einen Garchinger Kindergarten eingestiegen. Erbeutet haben sie aber offenbar nichts.

Garching - Unbekannte sind Anfang der Woche in den Kindergarten „Am Mühlbach“ in Garching eingebrochen. Am Mittwoch, 4. Januar, bemerkte eine Mitarbeitern gegen 14.45 Uhr, dass eine Scheibe eingeschlagen und Schränke durchwühlt worden waren. Sie informierte den Polizeinotruf 110.

Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster eingeschlagen und in der Einrichtung mehrere Schränke geöffnet bzw. aufgehebelt hatten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts.

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei im Zeitraum von Montag, 2. Januar, 12 Uhr bis zur Feststellung der Tat am Mittwoch. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Mühlbach etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

