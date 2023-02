Eine Schule, die ihren Namen lebt: Mannheimer-Nachfahren von Ausstellung „gerührt“

Von Sabina Brosch schließen

Mit einer Ausstellung erinnert die Mittelschule in Garching an die Botschaft ihres Namensgebers Max Mannheimer. Dessen Nachfahren sind berührt.

Garching – Die Botschaft Max Mannheimers für Toleranz und Respekt lebt in der nach ihm benannten Mittelschule in Garching weiter. Die Schüler haben zu Ehren des 103. Geburtstags ihres Namensgebers an seine Werte erinnert.

+ Toleranz und gegenseitiger Respekt werden an der Max-Mannheimer-Mittelschule gelebt © sab

Die Schüler kennen Mannheimers Häftlingsnummer 99728, den Namen seiner Geschwister und Eltern. Wissen, wie er seine Kindheit verbracht, die Deportation erlebt und das Konzentrationslager überlebt hat. „Man muss Bescheid wissen, damit so etwas nie wieder passiert“, sagt die zwölfjährige Asli. Sie steht an der Mauer, die sie mit ihren Klassenkameraden gebaut hat. Die Mauer ist auf der einen Seite grau, gespickt mit Schlagwörtern wie „Mord und „Diktatur“, als Symbol des Grauens, auf der anderen Seite ist sie bunt. Die Seite symbolisiert die Toleranz, den Respekt, „das, was wir uns alle entgegenbringen sollen“, sagt Asli.

„Wir und auch die Kinder wissen, wie fragil eine Demokratie sein kann“, sagt Rektorin Judith Mathä. Der Name Max-Mannheimer-Schule verpflichte, „es ist unsere Aufgabe, den Kindern seine unbeugsame, freiheitlich demokratische Haltung zu vermitteln, sie über die Schreckenszeit aufzuklären, über seine Lebensgeschichte zu informieren“.

+ In einem kurzen Theaterstück haben (v.l.) Domenic, Iulian und Nada Mannheimers Leben verarbeitet. © sab

Anfang Februar führten alle Klassen die Projekttage durch, deren Ergebnisse sie nun im Rahmen einer Ausstellung präsentierten. Auch Mannheimers Familie ist gekommen, Tochter Eva, Enkelin Judith und Enkel Noah. „Wir sind gerührt“, sagt Judith Faessler. „Wir fühlen die ungemeine Wertschätzung, und diese Schule lebt ihren Namen wirklich!“ Eine Woche dauerten die Projekttage und die Umsetzung. Kollagen, Bilder, Mahntafeln, ein Video-Clip und eben die Mauer mündeten in einer zweitägigen Ausstellung. Stilecht mit Stehempfang mit jüdischem Gebäck und auch Flyern über Mannheimers Leben. Neda (12), Domenic (11) und Iulian (11) haben Mannheimers Leben in einem gut 15-minütigen Theaterstück verarbeitet. Der Schlusssatz: „So etwas darf nie wieder passieren!“

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.