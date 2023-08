Eltern reservieren Betreuungszeit, Kinder kommen nicht: Jetzt greift Stadt durch

Von: Sabina Brosch

Weil Eltern Betreuungszeit buchen, die Kinder dann aber nicht kommen, reagiert die Kommune nun. (Symbolbild) © DPA

Der Stadt Garching reicht‘s: Weil Eltern Betreuungszeit buchen, die Kinder dann aber nicht kommen, reagiert die Kommune nun.

Garching – Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Dieser Spruch bewahrheitet sich gerade in Garching. Eltern nutzen dort kostenfreie Buchungszeiten in Kitas aus, ohne diese in Anspruch zu nehmen. Alle Stadtratsfraktionen haben über die Sommerferien daher Hausaufgaben bekommen: Die Verwaltung hatte ihnen Änderungsvorschläge sowohl für die Benutzung als auch Gebühren vorgelegt. Bis Ende August können die Stadträte darüber beraten und eigene Vorschläge oder Änderungen einbringen. Anfang kommenden Jahres sollen die neuen Satzungen dann in Kraft treten und die Betreuungsgebühren steigen.

Ein Novum in der Satzung sind Aufnahmekriterien, welche Eltern in welcher Reihenfolge künftig einen Platz bekommen. Damit soll das Vergabeverfahren transparenter, verbindlicher und belastbarer werden. Allerdings gab es hier bereits die ersten Bedenken: So soll Kindern von Mitarbeitern der Stadt sowie pädagogischem Personal der freien Träger oberste Priorität eingeräumt werden vor Alleinerziehenden, berufstätigen Eltern oder Geschwisterkindern. „Das würde ich gerne diskutieren“, sagte Ulrike Haerendel (SPD).

Betreuungszeiten in Kitas reserviert - Personal muss vorgehalten werden

Ähnliche Diskussionen dürften die Gebühren auslösen. Denn für den Kindergartenbesuch zahlen Eltern derzeit, je nach Buchungsstunden, zwischen 60 und 96 Euro im Monat. Seitdem der Freistaat pro Kind 100 Euro bezahlt, genießen die Garchinger somit eine kostenlose Betreuung im Kindergarten. Allerdings scheint es, so Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), dass diese Regelung zur Folge hatte, dass Eltern oftmals vielmehr Stunden buchen, „die aber nicht ausgenutzt werden. Die Leitungen müssen aber für alle gebuchten Stunden das Personal vorhalten“, erläuterte Gruchmann. Mit der Anhebung der Gebührensätze versucht man nun dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Yvonne Zimmermann, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales, legte dem Finanzausschuss einen Vorschlag vor, dass Eltern ab fünf Stunden Buchungszeit, abzüglich des 100-Euro- Zuschusses, 25 Euro bezahlen müssen. Bei einer Maximalbuchung ab neun Stunden wären Gebühren von 150 Euro fällig.

Kitas in Garching - Gebührenerhöhung deckt kosten nicht

Dass diese Gebührenerhöhung keine Deckung der Kosten bedeutet, zeigt der Blick auf die Berechnungsgrundlage. Das Spatzennest verursachte 2022 Kosten in Höhe von monatlich 32 509 Euro abzüglich der Zuweisungen vom Freistaat. Umgerechnet auf 425 Buchungsstunden kostet somit jede Stunde 76 Euro. Im Falkenstein-Kindergarten, der monatlich mit 47 860 Euro zu Buche schlägt und 303 Buchungsstunden hat, liegen die monatlichen Kosten je Buchungsstunde bei 157 Euro. „Diese Gebühren sind also nicht gewinnbringend“, betonte Gruchmann. Um auch nur annähernd in eine Kostendeckung zu kommen, müssten laut Aussagen der Träger gut das Dreifache an Gebühren erhoben werden.

Angedacht ist auch eine Erhöhung im Hort, hier sollen, so der Verwaltungsvorschlag, die Gebühren auf 90 Euro (bis drei Stunden) sowie bis 300 Euro (bis zehn Stunden) steigen. Die Geschwisterermäßigung soll weiterhin mit einer Pauschale von 15 Euro pro Kind und Monat beibehalten werden.

Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Garching wurde zuletzt zum 1. September 2019 geändert. Seitdem sind die Gebühren konstant und unterhalb der Grenze eines Betrags von 100 Euro, mit dem der Freistaat Bayern die Eltern von Kindergartenkindern entlastet, geblieben. In den Umlandkommunen liegen die Beiträge größtenteils über 100 Euro, in Haar etwa bei 155 Euro, Eching bei 140 Euro.

