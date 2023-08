Endlich Schluss mit Flickschusterei: Garching bekommt eine Verkehrskonzept

Von: Sabina Brosch

Eine Beratungsbüro soll eine Verkehrskonzept für Garching entwerfen. (Archivbild) © Patricia Kania

Die Idee wabert seit Jahren durch die Stadt, nun wird sie Realität. Ein Büro soll ein Verkehrskonzept für Garching erarbeiten.

Garching – Die Stadt Garching holt sich Unterstützung bei der Erstellung eines Verkehrskonzepts. Eine erste Grundlage soll nun ein Büro erarbeiten, mit dem die Stadt dann weiterarbeiten will.

Die Idee eines Gesamtverkehrskonzepts ist nicht neu. Die CSU-Fraktion hat vor gut fünf Jahren bereits einen Vorstoß in diese Richtung gestartet. Die Stadt wachse mit der Kommunikationszone und der Ausweisung zahlreicher Baugebiete in den kommenden Jahren enorm. Hierfür brauche man Ansätze. Das Konzept solle die Parksituation, den Ausbau der E-Mobilität oder auch die Schulwegsicherheit berücksichtigen. „Bisher betreiben wir nur Flickschusterei, und man bessert ständig nur nach“, argumentierte CSU-Stadtrat Jürgen Ascherl ehedem.

Keine Kapazitäten im Rathaus

Nur wenig ist seitdem passiert. Die Stadt agiert weiterhin situationsbezogen, mal mit Schildern an der alten B471, mal gegen die parkenden Lastwagen im Hochbrücker Gewerbegebiet und mal welche in der Anderlstraße angesichts der Schülersicherheit. „Die Verwaltung kann die Entwicklung eines Konzepts nicht stemmen, mindestens eine Viertel Stelle bräuchte es dazu“, erklärte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) nun. Diese Kapazitäten seien im Rathaus nicht vorhanden, langfristig schlug er daher gar die Einstellung eines Mobilitätsreferenten vor.

Bis es so weit ist, sucht Garching nun Unterstützung beim Berliner Büro „Team Red“, das sich auf nachhaltige Mobilitätsentwicklung spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung neuer Strategien, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmenpaketen sowie die abschließende Auswertung.

„Nicht gleich das große Paket beschließen“

Tobias Kipp vom Beratungsbüro bezifferte die Kosten für eine erste Version auf 25.000 Euro. „Damit braucht man, nicht gleich das große Paket zu beschließen“, sagte er. Auf diesen Fakten könne man dann aufbauen.

Das „Team Red“ ermittelt zunächst, welche Mobilitätsformen es in Garching gibt, befragt Bürger und Unternehmen, klärt möglicher Fördermittel ab und organisiert einen Workshop mit den Stadträten zur Erarbeitung grober Leitlinien.

Kipps Vorschläge nahm der Stadtrat in jüngster Sitzung wohlwollend auf. „Schön, dass wir uns auf den Weg machen“, betonte Ulrike Haerendel (SPD). Sie äußerte jedoch Zweifel an der Aussagekraft einer Allgemeinbefragung, daraus müssten dann auch Konsequenzen gezogen werden. Auch Joachim Krause (SPD) möchte bereits vorliegende Daten und Informationen, die die Verwaltung bereits erhoben hat, mit eingebunden sehen. Einige Fakten kenne man ja bereits, etwa dass der Stadtbus nicht funktioniere und man dringend eine Lösung finden müsse, damit man nicht weiterhin sinnlos öffentliche Gelder investiere. Bastian Dombret (FDP) sprach an, dass es ja bereits einen Workshop gegeben habe, der „jedoch zu keinem Ergebnis führte“. Dennoch stimmte er dem von Kipp vorgeschlagenen Maßnahmenpaket zu, „denn wir brauchen nun Daten und Fakten. Mit diesen dürfen wir jedoch nicht unreflektiert umgehen oder diese gar liegen lassen.“ SABINA BROSCH