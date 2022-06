Energiesparprogramm hoch im Kurs: Das sind die neuen Zuschuss-Regeln

Von: Sabina Brosch

Teilen

Die Stadt fördert nun auch die Anschaffung eines Lastenrads. (Symbolbild) © Florian Schuh/dpa

Die Nachfrage nach dem Garchinger Energiesparförderprogramm ist stark gestiegen. Die Zuschuss-Regeln hat der Stadtrat daher nun angepasst. Ob das Budget erhöht wird, will er am Jahresende entscheiden.

Garching – Die Nachfrage nach dem Garchinger Energiesparförderprogramm ist exorbitant angestiegen. Das erfordert eine Aktualisierung der Förderprogramme.

Waren es 2021 noch insgesamt 54 Anträge, sind es bis Anfang Juni bereits 70 Förderanträge gewesen, die bei der Stadtverwaltung eingereicht und genehmigt wurden. Der Trend, PV-Anlagen mit Speichertechnik zu installieren, hat sich aber bereits 2021 gezeigt, erläuterte Umweltreferent Christoph Marquart. „Das Budget in Höhe von 200 000 Euro geht nun langsam zu Ende.“ Mit Energieberatern hat das Umweltamt dem Stadtrat einen Vorschlag mit Streichungen und Reduzierungen vorgelegt, die nicht bei allen Räten auf Akzeptanz stießen.



Für Albert Biersack (CSU) ost es das falsche Signal, „gerade wenn es nun ins Laufen kommt“. Auch Walter Kratzl (Grüne) will nichts streichen, sondern plädierte für eine Erhöhung der Fördertöpfe, „da die Bürger derzeit sowieso übermäßig belastet sind“. Josef Euringer (BfG) konnte jedoch aufklären. Die Umstellung einer Gas- oder Ölheizung auf regenerative Energie würde von Bund mit bis zu 45 Prozent bezuschusst. „Unser Zuschuss würde zugunsten der Bundesförderung abgezogen werden. Das macht keinen Sinn“, so Euringer. Ähnlich sehe es bei der Dämmung oder auch bei der Erneuerung der Fenster aus. „Wir sollten also die Maßnahmen fördern, die noch nicht bereits aus einem Topf unterstützt werden.“



Ab sofort Zuschuss für Lastenräder

Dies betrifft Biomasseheizanlagen und Wärmepumpen, Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung und der Pumpenaustausch. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen werden bis zu einer Leistung von 10 kW gefördert (bisher 20 kW), Stromspeicher werden auf die Photovoltaik und Windkraft beschränkt. Reduziert werden die Zuschüsse für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und solarthermische Anlagen, die Energieberatung auf 500 Euro, die Tiefengeothermie 1000 Euro. Für Wallboxen gibt es künftig maximal 300 Euro. Neu im Förderprogramm sind Steckersolaranlagen, etwa für den Balkon (maximal 100 Euro je Anlage), und Lastenräder (maximal 200 Euro).



Umweltreferent Marquart verwies noch auf den „Puffer“, da etwa 30 Prozent der Antragsteller ihre Maßnahmen nicht umsetzen, „dies muss nach einem Jahr passieren“. Deshalb stünden die diesjährigen Anträge auch erst im kommenden Jahr zur Auszahlung an. Ende des Jahres „können wir uns ansehen, was noch aus dem vergangenen Jahr aussteht und dies mit den Prognosen aus diesem Jahr gegenrechnen.“ Dann ist auch für Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) der richtige Zeitpunkt, ob man über eine Aufstockung des Fördertopfes nachdenken solle. „Denn alle diese Zuschüsse sind freiwillige Leistungen.“

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.