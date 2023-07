Erneuter Einbruch in Kita - Polizei prüft Zusammenhang

Von: Florian Prommer

Teilen

Erneut ist in Garching in einer Kindebetreuungseinrichtung eingebrochen worden. Die Beute: mehrere hundert Euro. (Symbolbild). © Silas Stein/dpa

Erneut ist in Garching in einer Kindebetreuungseinrichtung eingebrochen worden. Die Beute: mehrere hundert Euro. Einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen prüft die Polizei.

Garching - Diesmal traf es die Evangelische Kindertageseinrichtung „Flohkiste“: Von Freitag, 30. Juni, 16 Uhr, bis Montag, 3. Juli, 7.15 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter über die Rückseite gewaltsam in die Einrichtung ein. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit der Beute, berichtet die Polizei.

Eine Angestellte des Kindergartens entdeckte den Einbruch am Montagvormittag und verständigte die Polizei. Die Münchner Kripo sicherte in der Einrichtung Spuren.

Zusammenhang zu anderen Einbrüchen?

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) klärt zudem, so teilt das Polizeipräsidium München auf Anfrage mit, ob ein Zusammenhang besteht zu Einbrüchen in Garching Betreuungseinrichtungen im vergangenen dreiviertel Jahr. So wurde im Oktober 2022 eingebrochen in das Minikinderhaus, den Kindergarten „Am Mühlbach“ und die Grundschule Garching-Ost . Laut Polizei stahlen der oder die Täter damals insgesamt 600 Euro. Anfang Januar folgte ein Einbruch in den Kindergarten „Am Mühlbach“; erbeutet haben die Täter diesmal nichts.

Nun also der Einbruch in die „Flohkiste“, auch hier sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Einsteinstraße, Röntgenstraße und Lise-Meitner-Weg, Lehrer-Stieglitz-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.