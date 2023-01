Es holpert gewaltig: Zoff um Kegelbahn im Bürgerhaus

Von: Sabina Brosch

Lager oder Freizeitstätte? Auf der Kegelbahn im Bürgerhaus Garching wird kaum gespielt. Die Bahnen sind holprig. © Sabina Brosch

Der Pächter im Bürgerhaus nutzt die Kegelbahn im Keller teilweise als Lager, weil auf den holprigen Bahnen eh kaum jemand spielt. Das stinkt der Stadt. Doch sanieren lassen will sie die Anlage erstmal auch nicht.

Garching – Es läuft nicht rund auf der Kegelbahn unter dem Garchinger Bürgerhaus. Nicht nur, dass die Kugel auf der maroden Bahn holpert, es holpert auch zwischen Pächter Markus Gastberger und dem Verpächter, der Stadt. Eine Einigung soll vielleicht im Januar erfolgen.

Die Stühle und Tische, die Gastberger in den Sommermonaten für seine Gäste im Außenbereich bereithält, überwintern derzeit auf zwei der vier Kegelbahnen im Kellergeschoss. Dies allerdings zum Unmut der Stadt. „Das ist Brandlast“, erläuterte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) den Stadträten, „darf dort nicht gelagert und muss beseitigt werden.“ Dieser Aufforderung käme Gastberger jedoch nicht nach, er brauche diesen Raum als Lagerraum, so Gruchmann.

Sanierungsbedarf

Einen kleineren Nebenraum im Untergeschoss könne der Pächter zur Lagerung nutzen, dieser sei jedoch mit Kartons von Gastbergers Weinhandel belegt, erläuterte der Bürgermeister. Dieser Handel habe jedoch nichts mit dem Pachtvertrag der Kegelbahn und auch nichts mit dem darüber gelagerten Café zu tun. Dass Gastberger nun zwei Kegelbahnen zur Lagerung benutzt, begründe dieser damit, dass die Kegelbahn sowieso kaum benutzt werde, da sie sanierungsbedürftig sei. Er moniert, dass „die wenigen Male, die die Bahn vermietet wird, ständig die Kegel beim Hochziehen hängenbleiben oder sich verheddern“, berichtete Gruchmann im Stadtrat. Dann müsse ein Mitarbeiter vom Lokal zur Kegelbahn hinunter eilen und zwischen den Kegeln herumkriechen.

So schnell wird sich an den Zuständen aber auch nichts ändern. „Wir haben die Renovierung der Kegelbahn aus Kostengründen bei der Grundsanierung des Bürgerhausees ausgespart“, erläuterte Gruchmann. „Jedoch rund 8000 Euro vor einiger Zeit in neue Kegel und kleinere Reparaturen investiert.“ Verärgert zeigte sich Gruchmann, dass Gastberger noch nie einen Antrag auf Sanierung gestellt hat: „Da platzt mir nun der Kragen. Und deshalb bringe ich das Anliegen auch ins Stadtratsgremium.“

Keine Dringlichkeit

Die Stadträte sahen ebenfalls keine Dringlichkeit und wollten sich auch nicht vom Pächter unter Druck setzen lassen. „Ob und wann wir sanieren, das bleibt ja uns überlassen“, betonte Joachim Krause (SPD). „Dass er ausräumen muss“, stand für Hans-Peter Adolf (Grüne) außer Frage. Einzig Stadtrat Salvatore Disanto (CSU) brach für den Pächter eine Lanze. Gastberger bringe doch endlich mit dem Café und der Weinbar die Gastronomie im Bürgerhaus zum Laufen. „In Hochbrück haben wir eine sanierte Kegelbahn, also brauchen wir diese unter dem Bürgerhaus nicht zwingend“, sagte Disanto. Zudem präferierten doch gerade junge Menschen die Event-Bowlingbahnen in der Umgebung. Zwei der vier Kegelbahnen daher in einen Lagerraum umzufunktionieren, ist für Disanto daher durchaus eine Möglichkeit. Er bat jedenfalls die Verwaltung darum, das Gespräch mit dem Pächter zu suchen und zu einer gütlichen Einigung zu kommen.

Ob nun eine Nutzungsänderung in einen Teil-Lagerbereich oder umfassende Sanierung, dafür konnte sich der Stadtrat in der Sitzung noch nicht entscheiden. Die erste Möglichkeit besteht laut Verwaltung darin, die Kegelbahn in Gänze oder auch in Teilen aufzulösen, um eine Nutzungsänderung des Raumes in ein Lager zu vollziehen und entsprechenden Umbauten zu beauftragen. Wer die Kosten für den Umbau zu tragen hätte, müsste noch geklärt werden.

Bürgermeister Gruchmann signalisierte jedenfalls Einigungswillen: „Ich denke, wir werden das im Januar nochmals auf die Tagesordnung nehmen. Dann werden wir weitersehen.“ Pächter Markus Gastberger wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

