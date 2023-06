„Endlich“: Baustart für neue Garchinger Feuerwache

Von: Sabina Brosch

Mit dem Spatenstich nimmt das neue Gerätehaus nun endlich Gestalt an. Sehr zur Freude der Kameraden der Garchinger Wehr. © dieter michalek

Nach Jahren der Planung war es nun soweit: Der Spatenstich für das neue Gerätehaus in Garching ist erfolgt. Die Kosten belaufen sich inzwischen auf 28 Millionen Euro.

Garching – Der Spatenstich für das neue Gerätehaus der Feuerwehr Garching ist gesetzt. Mehrmals fiel dabei das Wort „endlich“. Nicht nur Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) und Kommandant Christian Schwaiger war die Erleichterung anzumerken, dass das neue Haus an der äußeren Umgehungsstraße jetzt Gestalt annimmt.

Denn, dass die Wache in der Hüterstraße zu klein ist für all die Gerätschaften und ein größeres und moderneres gebaut werden muss, ist seit neun Jahren klar. Laut Gruchmanns Amtsvorgängerin Hannelore Gabor (CSU) sollte es eigentlich schon 2019 stehen. Mit dem kontinuierlichen Wachstum der Stadt, den Autobahnen, Bundes- und Staatsstraße, einem großen Gewerbegebiet sowie dem Forschungscampus und vielen Hundert Einsätzen im Jahr änderten sich auch die Aufgaben und Anforderungen an die Infrastruktur. Das erste Raumprogramm wurde im Mai 2016 erstellt, zwei Jahre später folgte die Architektenvergabe. 2020 gab der Stadtrat seine Freigabe zum Entwurf und der Bauantrag wurde eingereicht.

Im Sommer 2025 soll Wache bezugsfertig sein

Aufgrund der rasant steigenden Kosten zog der Stadtrat einen Kostendeckel von 23 Millionen Euro ein. Schnell stellte sich heraus, dass auch dieses Budget aufgrund der steigenden allgemeinen Baukosten nicht zu halten sein wird, die Räte schlossen sich jedoch Joachim Krauses (SPD) Fazit an, dass man nun in den sauren Apfel beißen müsse, damit das Projekt nicht gefährdet würde. Die Kostenberechnungen liegen aktuell bei 28 Millionen Euro, im Sommer 2025 soll die neue Wache bezugsfertig sein.

So wird das Haus zwar nicht wie erhofft zum diesjährigen 150-jährigen Feuerwehrjubiläum fertig, „aber nachdem wir intensiv zusammen gearbeitet und auch so manche Schlachten geschlagen haben, geht es nun endlich los. Und was lange währt, wird hoffentlich endlich gut“, sagte Kommandant Schwaiger. Gruchmann hofft, im Sommer 2025 das neue Gebäude „An der Feuerwache 1“ einweihen zu können, mit einer Geschossfläche von 5500 Quadratmetern, „eines der größten des Landkreises“, so Gruchmann. Die Wache beinhaltet ein Lager, eine Waschhalle und einen Ausbildungsturm sowie einen Fitness- und Schulungsraum, eine Werkstatt und eine Atemschutzübungsstrecke. Vier Wohnungen sind ebenfalls in das Gebäude integriert. „Modernster Standard und höchste Qualität, das waren die Prämissen des Stadtrates als Ausdruck für die Wertschätzung ehrenamtlicher Tätigkeit“, sagte Gruchmann.

