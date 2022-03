Feuerwehr Garching löscht Böschungsbrand am Isarufer

Von: Günter Hiel

Brand am Isarufer: Die Feuerwehr Garching löscht. © Feuerwehr Stadt Garching

Die Böschung am Isarufer bei Garching stand am Dienstagabend in Flammen. Die Feuerwehr rückte über den Radweg vor.

Garching - Am Dienstag, 22. März,, wurde die Ffreiwillige Feuerwehr Garching um 17.26 Uhr zu einem Flächenbrand in die Isarauen alarmiert. Nach der Anfahrt über den Isarradweg stellte sich heraus, dass es im Uferbereich der Isar zu einem Brand gekommen war, meldet die Feuerwehr

Gras und Unterholz brennt

Auf einer Breite von rund acht Metern brannten Gras und Unterholz. Auch anliegende Bäume waren betroffen. Mit einem Schnellangriff und unter schwerem Atemschutz nahm ein Trupp des ersten Löschfahrzeugs den Erstangriff vor. Kräfte der anderen Fahrzeuge unterstützen die weiteren Löschmaßnahmen. So konnte nach kurzer Zeit die Rückmeldung „Feuer unter Kontrolle – Nachlöscharbeiten“ gegeben werden.

Feuerwehr Garching mit 18 Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen im Einsatz

Für die Nachlöscharbeiten wurden zwei Wärmebildkameras zur Hilfe genommen. So konnten etwaige Glutnester gefunden und abgelöscht werden. Die Feuerwehr Garching war mit 18 Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen im Einsatz; zudem Kräfte der Polizei.

Feuerwehr warnt: Extreme Waldbrandgefahr wegen der großen Trockenheit

Im Zuge dieses Einsatzes weist die Feuerwehr Garching auf die aktuelle Brandgefahr bei Wiesen, Felder und Wäldern hin. Bei der anhaltenden Dürre reicht der kleinste Funk um einen Flächenbrand auszulösen. Auslöser können dabei Lagerfeuer, Zigaretten, Müll oder Grillen in nicht erlaubten Bereichen sein. Zur Brandursache im aktuellen Fall gibt die Feuerwehe keine Informationen.