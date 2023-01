Feuerwehr plant große 150-Jahr-Party - Wichtige Zusage für neue Feuerwache

Von: Sabina Brosch

Befördert wurden (v.l.) Florian Schuster (zum Löschmeister), Florian Kink (Hauptlöschmeister) und Stefan Oberauer (Löschmeister). © Gerald Förtsch

Die Freiwillige Feuerwehr Garching feiert heuer ihr 150-Jähriges. Derweil wartet sie immer noch auf den langersehnten Neubau ihrer Feuerwache. Hierfür gab es nun eine wichtige Zusage.

Garching – Egal zu welcher Tageszeit und an welchem Tag, die Freiwillige Feuerwehr Garching rückt aus – und das seit 150 Jahren. Ein runder Geburtstag, den die Wehr heuer gebührend feiert. Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder aber noch einmal auf das Einsatzjahr 2022 zurück.

Von den 491 Einsätzen, die die 114 Aktiven in 2786 Mannstunden bewältigt haben, entfallen die Hälfte auf Brandmeldeanlagen, technische Hilfeleistungen, Unfälle, Wohnungsöffnungen und Brände. 278 Mal wurde das First-Responder Team gerufen, das 13 Reanimationen durchführte. Kommandant Christian Schweiger regte an, „dass es mehr als die drei im Stadtgebiet verteilten Defibrillatoren braucht, die Bürger können damit umgehen“, wie eine Reanimation eines Herzstillstands gezeigt habe.

Geehrt wurden bei der Jahreshauptversammlung der Garchinger Feuerwehr (v.l.) Christian Schweiger (für 40 Jahre Mitgliedschaft), Jörg Pohl (30), Daniel Staudacher (25), Erwin Binder (40), Herbert Hicker (40) und Florian Novak (30). © gerald förtsch

Zunehmend beschäftige die Feuerwehr auch ein neuer Arbeitsbereich: Die Hausnotrufe, die bei älteren Menschen installiert sind, nehmen zu. Diese Notrufe treffen bei einer Servicefirma ein, die die Feuerwehr zu Hilfe holt, da sie einfach schneller vor Ort ist. Hinzukommen die Einsätze wegen Rauchmelder, „bei vielen gehen mittlerweile die Batterien zu Neige“, so Schweiger. Sie fangen an zu piepsen, ein Nachbar alarmiert die Wehr, die rückt an, der Bewohner ist jedoch in der Arbeit und nicht zu Hause, ein Brand nicht erkennbar. „Sollen wir aufbrechen? den Zylinder ziehen oder nicht? Diese Frage müssen wir uns vor Ort stellen. Das ist nicht einfach.“ Schweiger rät, prophylaktisch bei älteren Rauchmeldern die Batterien zu wechseln, „das kostet nicht viel Geld“.

„Können Stand der Aktiven halten“

Positiv ausgewirkt habe sich die intensive Nachwuchsarbeit, die in Schulen und Kindergärten beginnt. 19 junge Frauen und Männer absolvieren derzeit ihre Ausbildung, „dank ihnen können wir den Stand der Aktiven halten“, lobte Schweiger. Bis sie im aktiven Einsatzdienst integriert werden können, müssen sie sich viele Stunden, auch am Wochenende, in Grund- und Verbundausbildung, bei den Feuerwehrschulen und als Maschinist oder Atemschutzträger weiterbilden lassen.

Um dem Leitspruch „den Bürgern zur Wehr“ dienen zu können, stattet die Stadt die Feuerwehr mit nötigen technischen Gerätschaften aus und stellt auch in diesem Jahr knapp über 6,2 Millionen Euro zur Verfügung. Dafür werden ein neuer Teleskoplader, Rollcontainer und zwei neue Mannschaftstransportwagen beschafft. Auch der Austausch der Einsatzkleidung ist im Gange, wird sich jedoch noch über die kommenden Jahre ziehen. Ein großer Teil des Geldes fließt in den Bau der neuen Feuerwache. „Der Platzmangel duldet nun wirklich keinen Aufschub mehr“, betonte Schweiger. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) versprach den Spatenstich Ende Juni. Werde der Bauzeitplan eingehalten, könne die Wache zwei Jahre später bezogen werden. Bis dahin heißt es aber auch ausgiebig feiern. Man könne gar von einem „Warmlaufen vom Faschingsball am 18. Februar, der Blaulicht-Party am 16. Juni bis zur großen Sause, der 150-Jahr-Feier am zweiten Juli-Wochenende sprechen“, so Gruchmann.

