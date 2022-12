Flüchtlingsunterkunft: Helferkreis warnt vor Ghettoisierung

Von: Sabina Brosch

Wächst wohl bald: Die Asylbewerberunterkunft am Echinger Weg wird um eine Containeranlage erweitert. In 99 Wohncontainern finden bis zu 198 Flüchtlinge Platz. © sab

Die Flüchtlingsunterkunft am Echinger Weg in Garching soll um 198 Betten wachsen. Die Stadt stellt für den Ausbau allerdings eine Bedingung.

Garching – Einstimmig sprach sich der Stadtrat für die Unterbringung neuer Flüchtlinge am Echinger Weg aus. Er knüpft daran jedoch eine Bedingung: Ein Betreuungskonzept muss her. Langfristig muss die Stadt jedoch Sozialwohnungen bauen.

Knapp 400 Geflüchtete leben derzeit in Garching, 178 in staatlichen Unterkünften, viele Ukrainer sind privat untergebracht. Da aufgrund zahlreicher Krisenherde der Flüchtlingsstrom vor allem aus Syrien oder Afghanistan aktuell wieder ansteigt, sucht das Landratsamt händeringend nach weiteren Unterkünfte. Deshalb wird die bestehende am Echinger Weg um 99 Wohncontainer mit 198 Betten erweitert. Weitere Alternativen, wie am Heideweg oder Professor-Angermair-Ring, schieden in der Diskussion aus, da sie entweder nicht erschlossen oder grundsätzlich erst bebaut werden müssten.

Bürgermeister: „Security reicht nicht“

Die Erweiterung am Echinger Weg hingegen könne man schnell und am wirtschaftlichsten umsetzen. Auch der Helferkreis sieht hier die Vorteile, dass Synergien genutzt werden können und zudem in unmittelbarer Nähe Supermärkte zur Verfügung stehen. Er warnt jedoch vor einer Ghettoisierung und auch vor einer Überdimensionierung mit 400 Bewohnern.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) und die Stadträte wollen den Ausbau am Echinger Weg jedoch an Bedingungen knüpfen. Dringend notwendig sei, dass von Beginn an eine Unterkunftsleitung vor Ort präsent ist. „Eine reine Security reicht nicht“, betonte Gruchmann. Es gehe darum, die Unterkunft in einem einwandfreien Zustand zu halten, aber auch um soziale Dinge, „da hier viele Menschen mit unterschiedlicher Sprache und unterschiedlichem Kulturhintergrund aufeinandertreffen“. Die Stadträte waren sich ebenfalls einig, dass die Unterkunft dringend saniert werden muss. „Die ältere Unterkunft ist wirklich in einem schlechten Zustand“, sagte Ulrike Haerendel (SPD). „Wir müssen die Gelegenheit nutzen, dass sie aufgewertet wird.“ Grundsätzlich hätte Haerendel eine Unterbringung am Angermair-Ring bevorzugt, „dann hätten die Kinder mitten in der Stadtgesellschaft aufwachsen können. Das hätte doch Symbolcharakter.“

Alte Unterkunft soll renoviert werden

Wichtig ist den Stadträten zudem, dass Asylbewerber, die mit ihren Familien in kleinen Zimmern und einer Toilette auf dem Gang bereits seit vielen Jahren in der bestehenden Unterkunft wohnen, den Neuankömmlingen nicht schlechter gestellt werden dürfen. Laut Gruchmann kämen aktuell vermehrt Singles in München an. Es mache für ihn keinen Sinn, dass diese in den neuen, familiengerechten Unterkünften untergebracht würden. Bastian Dombrets (FDP) Frage, wie es mit den Kapazitäten in Kitas und Schulen aussehe, konnte Gruchmann dahingehend beruhigen, dass in der Grundschule West ein Klassenzimmer frei sei und auch das Gymnasium Platz hätte, „aber ob und wie viele Kinder nach Garching kommen, das ist wie Glaskugellesen“.

Der dringende Bedarf nach Unterkünften sei jedoch auch ausgelöst durch die „Fehlbeleger“ in den Flüchtlingsunterkünften: Anerkannte Asylsuchende, die die Unterkünfte eigentlich schon lange verlassen müssten, jedoch keine Wohnungen finden. „Für diese bräuchten wir dringend Sozialwohnungen“, betonte Norbert Fröhler (BfG). Er prognostizierte für die kommenden Jahren Konflikte: „Irgendwann knallt es.“ Für eine kurzfristige Lösung regte er an, sich über Tiny-Wohnungen Gedanken zu machen. Dabei stieß er bei Gruchmann auf offene Ohren, der jedoch auf das 7000 Quadratmeter große Areal in der Kommunikationszone setzt, das für den Sozialwohnungsbau gesichert sei.

