Garching fordert mehr Hilfe bei der Integration der Ukrainer

Von: Sabina Brosch

Ukrainische Schüler werden ab Herbst in Brückenklassen unterrichtet. © dpa

Der Landkreis München will 300 weitere Flüchtlinge in Containern in Garching unterbringen. „Wir helfen gerne“, so die Stadträte, aber ohne Konzept und Unterstützung sei dies „nicht schaffbar“.

Garching - Die Stadträte hatten sich konkrete Lösungen erhofft: Charlotte Kahlert (Ausländerrecht und Integration), Susanne Kohler (Unterbringung von Flüchtlingen), Harald Neubauer (Jugend und Soziales) sowie Ulrich Barth (Schulamt für Grund- und Mittelschulen) waren der Stadtratssitzung digital zugeschaltet. der erhofften Unterstützung bei der schulischen und sozialen Betreuung, gab es jedoch nicht viel mehr als Kopfschütteln und den Dank des Bürgermeisters für den „Versuch“, Licht ins Dunkel zu bringen.

Engagierte Bürger kümmern sich um Integration

In Garching kümmern sich Bürger intensiv um Flüchtlinge: Seit 2015 arbeiten Bürger, Vereine und Verwaltung zusammen, organisieren Lebensmittel, Kleidung, Spielzeug, Fahrräder und alles, was zum Leben dazugehört. Bieten Sprachkurse an, kümmern sich um Plätze in Kitas und die Integration.

Im Landkreis leben 5100 ukrainische Vertriebene, 4173 sind privat, 900 staatlich untergebracht, davon etwa 300 in Hotels. In Garching sind insgesamt 419 Flüchtlinge registriert, in der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft mit 192 Plätzen seien noch 20 Plätze frei. Darüber hinaus werden 220 Ukrainer privat beherbergt. Susanne Kohler informierte, dass 57 Personen ihren privaten Platz in Garching verlieren werden, 16 seien bereits weiter untergebracht.

Seit Anfang Juni fallen ukrainische Vertriebene nicht mehr unter den Asylbewerberleistungsbezug, sondern erhalten Leistungen der Sozialhilfe oder Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sie haben auch keinen Anspruch mehr auf Unterbringung und müssen sich auf dem freien Markt eine Bleibe suchen. Hier etwas zu finden, „sei schwer bis aussichtslos“, so Kohler. Um Obdachlosigkeit zu vermeiden, dürfen die Ukrainer weiterhin, nach Absprache mit Regierung von Oberbayern und bayerischem Innenministerium, als Fehlbeleger in Asylunterkünften wohnen. Hier reicht der Platz nicht aus, also sollen Containerlösungen her, die laut Kohler allen Flüchtlingen offenstehen.

Gruchmann fordert, dass andere Kommunen nachziehen

„Ursprünglich wurde von 400 Personen gesprochen“, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), „nun sind es 300, denen wir natürlich mit all unserer bekannten Hilfsbereitschaft beiseite stehen.“ Garchings Anteil an staatlichen Unterbringungsplätzen liege bei knapp über 135 Prozent: „Mich erstaunt, dass andere Kommunen wie Taufkirchen, Neuried, Schäftlarn oder Grünwald mit deren Anteil immer weit hinter uns liegen.“ Die nördlichen Kommunen hätten signifikant höhere Quoten. Einen Ausgleich könne er nicht sehen. Er frage sich, wie die Stadt den Bildungsauftrag für die die Kinder erfüllen soll.

Verschiedene Zahlen zugrunde gelegt

Schulamtsdirektor Barth will zwei Brückenklassen am Werner-Heisenberg-Gymnasium schaffen, eine optional an der Mittelschule, was in den Augen von Stadträtin und Lehrerin am WHG, Michaela Theis (UG), nicht realistisch ist. Die Mittelschule habe kein Fitzelchen Platz. „Wir am WHG brauchen für zwei Brückenklassen wesentlich mehr Unterstützung.“ Das WHG habe nur eine angemeldet, da „mit lediglich 23 Lehrerstunden“ mehr nicht zu schaffen sei. „Wir stehen jetzt schon am Limit!“. Barths Berechnung legte 13 Schüler am WHG zugrunde, „wir sind aber 23“, so Theis. „Ich bin für sie zuständig, also muss ich es wissen“. Dass die Stadt wahrscheinlich auf sich gestellt sei, befürchtet Sefika Seymen (CSU): „Wir haben 2015 um Konzepte gebeten, es kam nichts. Wir haben alles selbst organisiert. So wird es wieder kommen.“