Forscher in Garching machen interessante Entdeckung bei Milchstraße - spektakuläre Bilder aus dem Weltall

Den Forschern des Max-Planck-Instituts in Garching liegt das Ergebnis einer ersten vollständigen Himmelsdurchmusterung vor.

Garching - Interessante Forschungsergebnisse aus Garching: Südlich der Milchstraße hat das deutsche Röntgenteleskop „eRosita“ eine riesige Gasblase entdeckt. Dies sei das Ergebnis der ersten vollständigen Himmelsdurchmusterung mit dem Röntgenteleskop, berichten Forscher des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching.

Garching: Forscher entdecken riesige Gasblase bei der Milchstraße - verblüffende Erklärung

Die wahrscheinlichste Erklärung für die Struktur aus heißem Gas: Schockwellen. Diese stammen von früheren, energiereichen Ausbrüchen im Innern der Milchstraße. Schon lange bekannt ist übrigens eine ähnliche Struktur am Nordhimmel, der sogenannte Nordpolar-Sporn. Bislang wurde jedoch vermutet, dass dieser von einer nahen Supernova-Explosion stammen könnte.

+ Spektakuläre Bilder aus dem Weltall brachte ein deutschen Röntgenteleskop Forschern in Garching. © DPA

Doch war diese Vermutung die ganze Zeit falsch? Die Wissenschaftler erklären: Zusammengenommen zeigten die Nord- und Süd-Struktur nämlich nun, dass die Ursache wohl eher im Zentrum der Galaxie liegt. In ihrer Form erinnern sie an eine Sanduhr jeweils unter- und oberhalb der galaktischen Scheibe. Die Ursache dafür könnte auch das Schwarze Loch sein.



MPE-Forscher Michael Freyberg: „Dank seiner Empfindlichkeit sowie Energie- und Winkelauflösung kann „eRosita“ den gesamten Röntgenhimmel mit bisher unerreichter Tiefe kartieren und so auch die südliche Blase eindeutig nachweisen.“ Jedes halbe Jahr durchmustert das Teleskop einmal den gesamten Himmel. Mit den Daten können die Wissenschaftler im Anschluss nach großräumigen Strukturen suchen.

Garching: Teleskop sendet Forschern seit Juli 2019 Daten

Bereits im Juli 2019 war eine russische Trägerrakete mit „eRosita“ und einem russischen Teleskop an Bord vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All gestartet. Seit diesem Zeitpunkt sendet das Teleskop Daten. Daraus entstehen Himmelskarten, welche das Universum und seine Entwicklung abbilden.



Die Astronomen gehen davon aus, dass sie mit „eRosita“ rund 100.000 Galaxienhaufen sowie mehrere Millionen aktive Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien finden. Da das Licht von weit entfernten Galaxien lange unterwegs ist, kann das Teleskop bis zu sechs Milliarden Jahre zurückblicken.

