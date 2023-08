Forschungscampus: Siemens verlegt komplette Abteilung nach Garching

Von: Sabina Brosch

In Arbeit: Links, wo jetzt noch die Container stehen, entsteht der Erweiterungsbau. In innovativer Gesellschaft Wissenschaft und Wirtschaft © sab

Siemens zieht auf den Forschungscampus. Der Dax-Konzern verlegt seine gesamte Technologieabteilung von Neuperlach nach Garching, insgesamt 1000 Mitarbeiter.

Garching – Siemens verlegt die gesamte Technologieabteilung von Neuperlach nach Garching. Dort will das Unternehmen unter einem Dach mit der TUM München forschen und erfinden. „Industry-on-Campus-Konzept“ nennt sich das. Sobald die Neubauten fertig sind, arbeiten 1000 Simensianer auf dem Garchinger Campus.

Seit der Inbetriebnahme des Forschungsreaktors 1957 entwickelte sich das Gelände nordöstlich von Garching zu einem der größten Forschungsareale Europas. Auf dem 100 Hektar großen Gelände sind neben Hochschulen und Forschungsinstituten auch privatwirtschaftliche Unternehmen beheimatet. Das Fraunhofer Institut, General Electric oder die Unternehmertum GmbH, um nur einige zu nennen.

„Enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft“

Derzeit entsteht neben dem Gebäude des Softwarekonzerns SAP das „Siemens Technology Center“. Der erste Bauabschnitt an der Hans-Friedrich-Bauer-Straße mit Schwerpunkt Robotik und Autonome Systeme soll noch dieses Jahr eingeweiht werden. Hier ziehen zunächst 450 Siemens-Mitarbeiter ein. Das Gebäude ist noch nicht ganz fertig, doch nun wurde schon der zweite Bauabschnitt beantragt. Entstehen soll ein direkter Anbau zwischen der Friedrich-Ludwig-Bauer-Straße und der Freisinger Landstraße, errichtet nach dem Vorbild eines „digitalen Zwillings“, der das Gebäude praktisch eins zu eins abbildet. Es wird nach Angaben von Siemens ein nachhaltiges Gebäude mit Photovoltaik auf dem Dach und regionalen Materialien. Das Technology Center ist an das durch Geothermie gespeiste Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen und beheimatet „zahlreiche innovative Gebäudelösungen“, wie der Dax-Konzern mitteilt.

Die gesamte Technologieabteilung soll nach der Fertigstellung des Baus von Neuperlach nach Garching umziehen, erklärt Ludger Meyer, Regional Manager Siemens Corporate Research. Die Vision des Unternehmens: „Eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft, in der namhafte Industrieunternehmen in der Lehr- und Forschungsstrategie verankert sind.“ Dies bilde die nötigen Bedingungen und schaffe Möglichkeiten für „hybrides und kollaboratives Arbeiten und Forschen“, was auch Wettbewerbsfähigkeit sichere und garantiere.

Insgesamt sollen dann 1000 Personen in Garching an nachhaltigen Lösungen in den Siemens-Kerntechnologie wie Digitale Zwillinge & Simulation, das industrielle Internet, Automatisierung und additive Fertigungsverfahren arbeiten.

