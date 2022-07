Fünf Schläge als Party-Countdown: 49. Garchinger Bürgerwoche eröffnet

Von: Sabina Brosch

Das beste Bier? Freibier! Die ersten Massen verteilte Schankkellner Thomas Peller an die durstigen Gäste. © Gerald Förtsch

Die 49. Garchinger Bürgerwoche ist eröffnet. „Nun ist Spaß angesagt“, prostete der Bürgermeister den Gästen am Auftaktabend zu.

Garching – Mit grüner Schürze und dickem Holzschlegel setzte Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann zum entscheidenden Schlag an: dem Schlag, der das erste 50-Liter-Fass mit süffigem Augustiner-Bier zum Fließen bringen sollte. Etwas zu zaghaft war er dann doch, denn es brauchte drei große Treffer, zwei kleine und einen klitzekleinen Nachsetzer, bis der Zapfhahn sicher im Holzfass saß. Mit den gut gemeint gerechneten fünf Schlägen war das erste Fass und damit die 49. Garchinger Bürgerwoche angezapft. „Nun ist Spaß angesagt“, prostete Gruchmann der Festgemeinde am Auftaktabend am Donnerstag zu, während Schankkellner Thomas Keller die eigentliche „Arbeit“ übernahm. Denn die ersten Gäste hatten sich bereits an der Bühne versammelt, um eine Mass Freibier zu ergattern.

Die wohl schönste Bürgermeister-Aufgabe: Dietmar Gruchmann (l.) zapfte Fass und Bürgerwoche an. © Gerald Förtsch

„Die nächsten Tage ist ausschließlich Spaß und Freude angesagt“, betonte Gruchmann. Nach zweijähriger „Handbremse und Eremitendasein“ sei es nun endlich soweit, sich unbeschwert zu treffen, zu ratschen, zu lachen und zu feiern. Es sei „Zeit zu zeigen, dass wir zusammenhalten und etwas so Großartiges auf die Beine stellen. Unsere Garchinger Bürgerwoche ist ein authentisches und echtes Volksfest!“

Ein Blick in das Festprogramm mit den hochkarätigen Bands und einem vielseitigen und attraktiven Programm sowie den Fahrgeschäften lassen Gruchmann frohen Mutes auf die kommenden vier Tage blicken: Kinder- und Seniorennachmittag, Ehrungen der Sportler und verdienter Bürger, Oldtimertreffen, Festumzug mit 650 Erwachsenen und 350 Kindern, musikalisch untermalte Lasershow sowie der Tauzieh-Wettbewerb. Und für den Durst und Appetit: „An jedem Festtag öffnet das Bierzelt um 11 Uhr“, so Gruchmann, Ausschankschluss ist um 0.30 Uhr.

Zur Eröffnung hielten Kathrin Frohwein und Michael Ljubisic eine Andacht im Festzelt ab. © Gerald Förtsch

Am Mittwoch (6. Juli) spielt das Garchinger Sinfonieorchester auf, Cineasten kommen am Donnerstag (8. Juli) beim Open-Air-Kino auf ihre Kosten. „Dann ist aber immer noch nicht Schluss, denn es folgt das weitere Highlight, das beliebte Straßenfest in der Garchinger Innenstadt am kommenden Wochenende“, stimmte Gruchmann auf die Party ein, bei der einen besonderen Gast begrüßte: Ernst-Magnus Herdieckerhoff. Er ist als Repräsentant der norwegischen Partnergemeinde LØrenskog angereist und hatte nicht nur ein Grußwort im Gepäck. „Nach 48 Jahren Städtepartnerschaft werden wir im Herbst nun endlich die Garchinger Straße bei uns einweihen.“

