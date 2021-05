Tausende Tote täglich: Garchinger Verein sammelt Spenden für Pandemie-Opfer in Indien

Coronavirus

von Bert Brosch schließen

Das Coronavirus wütet in Indien. Ein Verein aus Garching, der seit Jahren Spenden in die ärmsten Region des Landes transportiert, bittet nun um Spenden für existenzbedrohte Familien.

Garching – Seit 30 Jahren gibt es den Garchinger Verein „Hilfe für Indien“ von Christian Klages. Er schickt Kuscheltiere, Brillen, Dialyse-Geräte ebenso wie Bargeld in die ärmsten Regionen des Landes. Gesamtwert: rund zwei Millionen Euro. Der Verein bezahlte Operationen, baute Schulen, Blinden- und Waisenhäuser. Die Pandemie verschärft die Situation der Menschen in Indien, berichtet der 84-jährige Klages: „Jetzt brauchen wir dringend Spender, um Familien, die den Hauptverdiener durch Corona verloren haben, zu helfen.“

Sein Engagement in Indien begann Klages vor gut 30 Jahren. „Im Jahr 1991, als ich 54 wurde, da hatte ich keine Zeit meinen Geburtstag zu feiern“, berichtet Christian Klages. Weil er nicht „Berge von unnützem Krimskrams, den ich eh nicht brauche“, geschenkt bekommen wollte, schickte er an 160 Freunde und Geschäftspartner eine Karte mit der Bitte, sie mögen stattdessen 100 Mark für eine Ziege in Indien spenden. „Von einem befreundeten Priester im Süden des Landes wusste ich, dass Ziegen für die ärmsten Familien einen großen Reichtum bedeuten: pflegeleicht, suchen ihr Futter selbst, geben Milch und gebären junge Zicklein“, erinnert sich Klages. 54 der Angeschriebenen sagten ihm zu, so wollte er im Süden Indiens 54 Ziegen kaufen. Doch die Freunde spendeten nicht etwa 100 Mark, sondern viel mehr. Insgesamt 34 800 Mark kamen zusammen – „das war natürlich eine große Freude und Hilfe für viele Familien“, sagt Klages.

+ Delia und Christian Klages transportierten seit 30 Jahren Geld und Güter in die ärmsten Regionen des Landes. © Privat

Diese Aktion war der Startschuss für den Verein „Hilfe für Indien“, den er seither mit seiner Frau Delia (81) und zwei Freunden leitet. Mitglieder haben sie keine. „Jedes Jahr verschicken wir Bettelbriefe und so kamen große Summen und eine gewaltige Menge an Hilfsgütern zusammen“, sagt Klages, der vor seinem Ruhestand als Verlagskaufmann viele Kontakte geknüpft hat. Insgesamt 26 Projekte in Indien und eines in Tansania hat der Verein seither unterstützt oder selbst initiiert: Waisenhäuser, eine Dschungelschule, Dialyse-Zentren, mehrere Einrichtungen für blinde, taube und geistig behinderte Kinder, eine zahnmedizinische Station und eine Bibliothek. Ein Waisenhaus wurde sogar nach einer Garchinger Förderin, Amrey Gruchmann, der 2009 verstorbenen Ehefrau des heutigen Bürgermeisters Dietmar Gruchmann, benannt. Hinzu kamen 14 800 Kartons mit Hör- und Lerngeräten, Bekleidung, Kuscheltieren, Braille-Schreibmaschinen, Medikamenten oder Rollstühlen. „Viele Jahre transportierten die DHL und die Fluglinien Swiss sowie Etihad unsere Spenden sehr günstig oder fast kostenfrei – das ist leider lange vorbei“, berichtet Klages. Er war schon 61 Mal in Indien, seine Frau Delia 48 Mal. Wenn sie gemeinsam reisen, versuchen sie in sechs Wochen alle Projekte vom tiefsten Süden in Marthadam bis Neu-Delhi im Norden abzuklappern.

„Der Junge meldet sich regelmäßig bei uns, das ist so toll“

Geholfen haben die Klages häufig Personen, die vom Schicksal hart getroffen waren. Etwa einem Mädchen namens Deepica, das seit der Geburt von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Ihr hat der Verein Hunderte Kilo Wolle geschickt. „Sie strickt so gut und viel, sichert damit das Überleben ihrer Familie“, erzählt Delia Klages. Und geholfen haben sie und ihr Mann natürlich ihrem „14. Enkel“, dem Buben Biblop, dem durch nicht erkannte Diabetes beide Beine unterhalb der Knie amputiert werden mussten. Der Verein ließ für ihn mit über 20 000 Euro an Spenden Prothesen in Niederbayern anfertigen und anpassen. „Der Junge meldet sich regelmäßig bei uns, das ist so toll“, berichtet Delia Klages und strahlt.

Doch nun brauchen die Klages Hilfe für Familien, die einen Angehörigen, meist den alleinverdienenden Vater, durch Corona verloren haben. „Nicht nur das Gesundheitssystem ist dort kurz vor dem Zusammenbruch, auch die Infrastruktur und Verwaltung funktionieren nicht mehr“, erzählt Christian Klages. Priester, die er schon lange kennt, nannten ihm Familien in allerhöchster Not. Jeder einzelnen davon wollen sie 300 Euro überweisen, das reiche für drei Monate zum Überleben. Klages versichert: „Jeder Cent kommt dort an, wir brauchen nichts für die Verwaltung!“ Über 200 „Bettelbriefe“ verschickten die Klages auf eigene Kosten und hoffen nun auch auf die Hilfe der Merkur-Leser.

Spenden: kann man an die Kreissparkasse München (IBAN: DE32 7025 0150 0000 0282 82). Wer will, kann sich auch direkt an den Verein wenden per Mail an christianklages@arcor.de.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus im Landkreis München informieren wir in unserem News-Ticker.