Gläsernes Geldausgeben: Stadt setzt auf neue Haushalts-Software für mehr Transparenz

Die Stadt Garching beteiligt sich an einem Pilotprojekt und führt eine Software ein, die den Haushalt detailliert aufschlüsselt. Das Rathaus verspricht sich dadurch mehr Transparenz.

Garching - Die Zeiten der dicken Akten-Ordner sind in Garching gezählt. Per Mausklick können Stadträte und bald auch Bürger den Haushalt bis ins letzte Detail am Computer aufrufen. Ein Programm visualisiert die Daten verständlich. Und das ist auch gar nicht verkehrt, denn die Stadt verzeichnet 2022 mit über 110 Millionen einen Rekordhaushalt.

Garching dient als bayerisches Pilotprojekt und bestenfalls als Türöffner für weitere süddeutsche Kommunen, das erhofft sich zumindest das Softwareunternehmen „KSL SoftWerk“. Die Stadträte zeigten sich beeindruckt, welche Möglichkeiten sich ihnen mit dem Programm bieten: eine komfortable Präsentation der Zahlen, die sich in viele Spielarten aufteilen und aufschlüsseln lassen. Ausgaben und Einnahmen, gefiltert nach Art des Projekts, nach Budget, nach Aufgaben. Auch eine detaillierte Kostenverfolgung jeder einzelnen Maßnahme oder die schnelle Auflistung von prozentualen Abweichungen sind damit möglich. Dem ersten Schritt, der Visualisierung der Haushaltsdaten, folgen weitere Funktionen, unter anderem ab 2023 ein Prognosetool.



Wir sind nun im besten Sinne des Wortes durchschaubar.“

„Wir gehen damit in eine Vorreiterfunktion und haben so einen absolut gläsernen Haushalt, in den man einsehen kann, wie er sich wöchentlich oder monatlich entwickelt“, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Stadtrat. „Wir sind nun im besten Sinne des Wortes durchschaubar.“ Die Transparenz vereinfache es auch den Bürgern, sie müssen sich nicht mehr durch Eingruppierung, Haushaltsstellen oder Ansätze blättern. Auch sie können sich einfach und selbsterklärend dieses oder jenes Projekt herauspicken und sich die Finanzdaten dafür darstellen lassen.



Derart ausgestattet gehen die Stadträte in der kommenden Woche in die Sondersitzung zur Haushaltsberatung – „mit einem Rekordvolumen von 110 Millionen Euro“, betonte Gruchmann. Dabei bereiten ihm die größten Schmerzen die zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 25 Millionen. „Eine Senkung kam für den Landkreis leider nicht in Frage.“ Gruchmann mahnte zu zügigem Vorgehen, um das Ziel, am 27. April den Haushalt zu verabschieden, einhalten zu können. Die weißen Ordner mit rund 500 Seiten Zahlenmaterial stehen bei den Beratungen nicht mehr auf dem Tisch.

