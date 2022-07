Gottes Schutz für Beppo und Co.: Tiersegnung der Pfarrei St. Severin

Von: Laura Forster

Um Gottes Segen baten Frauchen und Herrchen für ihre Tiere. © Gerald Förtsch

Herrchen, Frauchen und ihre Haustiere haben sich vor der Kirche St. Severin versammelt. Dort erhielte sie Gottes Segen.

Garching – Mit gespitzten Ohren und leicht schiefem Kopf lauschten rund zehn Hunde dem Gebet, das Gemeindereferentin Marlene Goldbrunner während der Tiersegnung auf dem Kirchplatz der Pfarrei Sankt Severin in Garching am Sonntag vortrug. Auch Goldbrunners eigener Yorkshire-Terrier-Malteser-Mischling „Beppo“ sowie 40 Herrchen und Frauchen waren mit dabei.

„Tiere sind mehr als ein Gebrauchsgegenstand, sie sind ein Geschöpf Gottes.“ Dieser Überzeugung ist Marlene Goldbrunner, Gemeindereferentin der Pfarrei Sankt Severin. Auch ihr eigener Yorkshire-Terrier-Malteser-Mischling „Beppo“ war auf dem Kirchplatz dabei. © Gerald Förtsch

„Das ist der erste Gottesdienst für Tiere seit vielen Jahren“, sagt Goldbrunner. „Das letzte Mal fand so eine Segnung in Hochbrück statt, damals sogar noch mit einem anderen Pfarrer.“ Für den derzeitgen Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinde, Michael Ljubisic, war schnell klar, dass die Tiersegnung wieder für die Bürger der Stadt angeboten werden soll, nachdem Goldbrunner im Oktober aus Straubing nach Garching gezogen war und den Job als neue Gemeindereferentin angenommen hat. „Wenn wir schon jemand mit einer so großen Tierliebe haben, müssen wir das auch nutzen’, hat Pfarrer Ljubisic gesagt“, erinnert sich Goldbrunner. Ihren „Beppo“ nimmt die 49-Jährige nämlich fast überall mit hin: ins Pfarrbüro, zum Gottesdienst oder zur Trauerseelsorge. Sogar als Hirtenhund beim Krippenspiel hätte „Beppo“ eingesetzt werden sollen. „Er ist mir allerdings nicht von der Seite gewichen, da hatten wir keine Chance“, sagt Goldbrunner und lacht.

Die Tiersegnung in Garching hatte vor allem ein Ziel. Die Gemeindereferentin will, dass den Tieren mehr Wertschätzung entgegengebracht wird und sie als Geschöpfe Gottes gesehen werden. „Der Mensch denkt oft, dass er über dem Tier steht und sieht die Vierbeiner als Gebrauchsgegenstand. Viele wissen gar nicht, was einem so ein Tier alles geben kann. Sie schenken viel Liebe und Dankbarkeit. Das habe ich durch meinen ,Beppo’ erkannt“, sagt Goldbrunner.

Marlene Goldbrunner organisierte die Tiersegnung auf dem Kirchplatz zu der rund 40 Bürger und 10 Hunde kamen. © Gerald Förtsch

Nach dem Gebet träufelte die Gemeindereferentin Weihwasser über jeden Hund, sogar über ein mitgebrachtes Stofftier – „allerdings mit einem gewissen Abstand, damit nichts ins Auge spritzt“, sagt Goldbrunner, die für die Tiere extra Wasserschalen aufgestellt hatte. „Eine Frau hat aus Sorge vor zu vielen Hunden ihre Katze daheim gelassen, die hat den Segen dann mit nach Hause genommen.“

Zur nächsten Segnung am Montag, 3. Oktober, um 18 Uhr auf dem Kirchplatz sind alle Tierbesitzer- und -liebhaber wieder eingeladen.

