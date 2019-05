Gowirichs kleiner Bruder zieht in die Partnerstadt

Garchings Partnerstadt Radeberg erhält seinen eigenen Gowirich: 190 Zentimeter hoch und 130 Kilo schwer.

Garching – Noch bekommt die Skulptur von Garchings Gründungsvater den letzten Feinschliff, bevor sie in zwei Wochen in den Radeberger Stadtpark umzieht. Denn Gowirich ist ein Gastgeschenk Garchings an seine Partnerstadt zum 800-jährigen Bestehen.

Gowirichs Gesicht besteht aus 108 Stahlstiften und entstand vier Jahre nach seinem viereinhalb Tonnen schweren, um die fünf Meter großen Bruder, der am Rathausplatz steht. „Ich finde den kleineren fast noch schöner, er ist kompakter und auch durch seine ,menschlichen‘ Maße greifbarer“, meint Bildhauer Uli Borde. Der 55-Jährige hat beide Gowirichs in jener Firma gebaut, wo er einst seine Schmiedelehre absolvierte: beim Metallbau Kick in Garching.

Seine neue Heimat wird der neu umgestaltete Radeberger Stadtpark sein. Bürgermeister Dietmar Gruchmann kann es gar nicht erwarten, bis er die Stele dort am 11. Juni in einem feierlichen Festakt enthüllen darf. „Statt einer Flasche Wein bringen wir den ältesten Garchinger zur 800-Jahr-Feier und als Beweis unserer städtepartnerschaftlichen Verbundenheit mit“, sagt er. „Mit ihm hat die Stadt auch keine Arbeit“, meint er in Anspielung auf „Betty“. Besagte war ein Radeberger Gastgeschenk, eine Purpurmagnolie, die nicht nur wunderschöne Blüten hat, sondern ein Heer von Blütenblättern hinterlässt, die von Bauhof-Mitarbeitern entsorgt werden müssen.

Borde wird bereits einige Tage vorher in Radeberg eintreffen, um Garchings Namensgeber dort aufzustellen. „Das wird natürlich schwer, den Aufbau geheim zu halten“, meint er, aber schließlich müsse die Stele in einem Betonfundament verankert werden.