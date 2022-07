Großeinsatz: Brand in Recyclinganlage - 206 Einsatzkräfte unterwegs

Mehrere Stunden dauerte der Einsatz in Garching-Hochbrück.

Polizei ermittelt

Von Laura Forster schließen

In Garching-Hochbrück ist es am Sonntag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz gekommen, nachdem ein Förderband für Holz einer Recyclinganlage in Brand geraten war. Die Ursache ist noch unbekannt.

Hochbrück - Kurz nach halb zehn am Sonntagabend löste die Brandmeldeanlage des Recyclingbetriebs „Die Umweltmeister“ im Garchinger Ortsteil Hochbrück Alarm aus. Da die Anlage der sogenannten Störfallverordnung unterliegt und ein Brand bestätigt werden konnte, wurden sofort sechs Löschzüge alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Einsatzkräfte hatten den Brand bereits kurze Zeit später unter Kontrolle. Vor zweieinhalb Jahren hat es auf der Recyclinganlage bereits gebrannt.

Ursache für Brand in Hochbrück noch unklar - Polizei ermittelt

In Brand geraten war ein Förderband für Holz. Durch die Löscharbeiten kam es zu starker Rauchentwicklung durch Wasserdampf. Der ebenfalls alarmierte ABC-Zug konnte schnell Entwarnung geben – es wurden keine schädlichen Belastungen gemessen. Neben dem ABC-Zug waren die Feuerwehren Hochbrück, Garching, Oberschleißheim, Ismaning, Unterschleißheim, Werksfeuerwehr TUM Garching, das THW München Land, die Unterstützungsgruppe ELW sowie der Kreisbrandinspektion München mit 206 Männern und Frauen im Einsatz. Es waren umfangreiche und aufwendige Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden notwendig. Der Einsatz wurde um 5:30 Uhr beendet. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden. Die Polizei ermittelt. lf