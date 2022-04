Grüne pochen auf mehr Windräder: „Es muss endlich etwas weitergehen!“

Von: Sabina Brosch

Aus zwei mach’ drei – oder vier? Nach dem Windrad an der Allianz Arena sollen auf Garchinger Flur weitere folgen. (Archivbild) © Marcus Schlaf

An der Allianz Arena stehen schon zwei und zwischen Garching und Eching soll ein weiteres Windrad gebaut werden. Den Grünen reicht das nicht, sie fordern, weitere Standorte auszuweisen - und zwar schnell.

Garching – Auf dem Münchner Schuttberg steht eins, auf der anderen Seite der A 99 ebenfalls und bald soll auch zwischen Garching und Eching ein Windrad Strom erzeugen. Doch damit nicht genug, die Grünen fordern, weitere Windkraft-Standorte auszuweisen.

„Es muss endlich etwas weitergehen!“, betont Stadtrat Hans-Peter Adolf (Grüne). Wenn man die regionale Erzeugung engagiert angehe, müssten auch die erforderlichen Maßnahmen beherzt ergriffen werden. Schaut Adolf auf die nächste Stadtratssitzung, dann „bremsen wir jedoch wieder mal!“

„Eine Fläche, die sich sowieso für kaum etwas mehr verwenden lässt“

Ende März hatten die Grünen einen entsprechenden Antrag eingebracht, den Flächennutzungsplan (FNP) um weitere Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen zu erweitern. Südlich des Schleißheimer Kanals, östlich der Autobahn auf Höhe von Dirnismaning. „Eine Fläche, die sich sowieso für kaum etwas mehr verwenden lässt“, sagt Adolf und fordert. „Nun lasst uns diese doch endlich auch in den FNP aufnehmen und gegebenenfalls auch Bebauungspläne aufstellen.“

Zumal ein entsprechendes Gutachten aus dem Jahr 2011 dort einen potenziellen Standort für ein Windrad ausgemacht hat. Seit vergangenem Jahr konkretisieren sich ja bereits im Norden der Stadt, östlich der A 9 auf Höhe von Dietersheim, die Bemühungen des Unternehmens Ostwind, dort ein Windrad zu realisieren. „Die entsprechende Aufnahme in den FNP erfolgte dazu bereits im Jahr 2014 auf unseren Antrag“, sagt Adolf. „Aber nun muss es weitergehen. Und zwar nicht mehr so zögerlich. „So vergeuden wir wieder viele Monate. Zeit, die wir nicht haben!“

Bürgermeister: Erst Windrad an der A9 realisieren

Generell sieht Adolf ein einzelnes Windrad als zu wenig an, um die Energiewende voranzutreiben. Ihn ärgert, dass der Grünen-Antrag erst einmal zur weiteren Beratung aus der Stadtratssitzung am morgigen Mittwoch in den Bauausschuss vertagt werden soll. Die Verwaltung hätte hier bereits Vorarbeiten leisten können, was zur Beschleunigung des Antrags beigetragen hätte. Für Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ist der Verweis in den Bauausschuss eine formal korrekte Behandlung, die keinen Schluss zulasse, „dass die Verwaltung ungenügend vorbereitet ist“.

Vielmehr werde in der nächsten Sitzung am 27. April nicht nur über den aktuellen Genehmigungsstand zum ersten Windrad im Norden berichtet, sondern auch der weitere Ausbau von Windkraft thematisiert. „Wir wollen jedoch erst einmal das erste Windrad realisieren, um aus dem Prozedere lernen und weitere Verfahren verkürzen zu können“, sagt Gruchmann. Das erste Windrad sei ein Scheitelpunkt, ob es „unsere Staatsregierung mit einer echten Energiewende wirklich ernst meint und welche Strategie hier künftig verfolgt werden kann.“

