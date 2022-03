Heftiger Wind facht Flächenbrand in Garching an

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Feuerwehr Garching löscht das Stoppelfeld. © Freiwillige Feuerwehr Garching

Ein rund 15.000 Quadratmeter großes Stoppelfeld an der Freisinger Landstraße in Garching stand am Dienstag in Flammen. Heftiger Wind fachte den Brand noch an.

Garching - Am Dienstag um 13.26 Uhr wurde die Feuerwehr Garching mit dem Schlagwort „Brand Freifläche groß - über 100 Quadratmeter“ in die Freisinger Landstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich ein Flächenbrand in Höhe des nördlichen Ortseingangs. Betroffen war ein abgeerntetes Getreidefeld in nahezu voller Ausdehnung, wobei große Teile innerhalb der Brandfläche bereits erloschen waren,, meldet die Feuerwehr.

Windböen fachen den Brand an

Angefacht durch starke Windböen, gab es eine starke Rauchentwicklung und der Brand breitete sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits bis zum Echinger Weg aus. Die betroffene Fläche war rund eineinhalb Hektar groß.

Feuerwehr bekämpft den Brand in Windrichtung

Von der Freisinger Landstraße aus konnte die Feuerwehr den Brand in Windrichtung rasch bekämpfen. Hierbei wurde die „Pump-and-roll-Funktion“ des HLF 20 der Garchinger Wehr eingesetzt. Mit dieser Funktion kann die Fahrzeugpumpe bei gleichzeitiger Fahrt des Löschfahrzeugs vom Fahrersitz aus betrieben werden. Die Flanken des Brandes wurden so abgelöscht, eine weitere Ausdehnung verhindert.

Eigentümer pflügt die Brandfläche um

Zwei weitere Löschfahrzeuge stellten zum einen die Wasserversorgung sicher und begrenzten zum anderen den Brand an den Seitenflächen. Nach den Löscharbeiten organisierte der Eigentümer landwirtschaftliches Gerät zum Umpflügen der Fläche. Im Einsatz waren 19 Feuerwehrleute unter der Leitung des Kommandantenn, Hauptbrandmeister Christian Schweiger. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.